Leimen/Nußloch. (ugm) An einem Teilstück der Bundesstraße B3 zwischen Leimen und Wiesloch sind in den vergangenen Wochen Schutzplanken umgebaut worden. Die Arbeiten waren notwendig, da die Schutzplanken nicht mehr dem Stand der Technik entsprachen, teilt das Amt für Straßen- und Radwegebau des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg mit.

Dafür war eine halbseitige Sperrung der Straße ohne Ampel ausreichend. Das ändert sich nun, da seit Dienstag auch die Schutzplanken an den Auf- und Abfahrten modernisiert werden. Hierfür sind Vollsperrungen notwendig. Betroffen sind nacheinander die Auf- und Abfahrten zur Landesstraße L594a und zur Parkstraße Richtung Wiesloch sowie zu den Kreisstraßen K4156 und K4155. Diese werden jeweils im Wechsel gesperrt – erst Ab-, dann Auffahrt. Eine Umleitung wird für jede einzelne Sperrung eingerichtet und ausgeschildert, so das Landratsamt.

Die Kosten von rund 350.000 Euro trägt der Bund. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis zum 16. Juni abgeschlossen sein, teilte die Behörde mit.