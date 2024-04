Von Sarah Eiselt

St. Leon-Rot. Auf der Erholungsanlage St. Leoner See ist man gut aufgehoben – das soll die Auszeichnung "superior" beweisen, die die Gemeinde St. Leon-Rot nun erhalten hat. Denn ob Schwimmen, Tauchen, Wasserski oder auch Zelten, Campen oder in kleinen Hüttchen wohnen: Auf der Anlage des St. Leoner-Sees kommen nicht nur Einheimische zum Abkühlen an einem