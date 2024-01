Region Heidelberg. (lesa) Die Kalender hängen gerade frisch an den Wänden und dürften noch weitgehend leer sein. Das muss nicht so bleiben. Für einen Ausblick auf das Jahr hat die RNZ bei den Gemeinden nachgefragt, welche größeren Feierlichkeiten rund um Heidelberg 2024 anstehen. Die RNZ fasst zusammen:

Bammental

Aus dem Rathaus kam auf mehrfache RNZ-Nachfrage keine Rückmeldung. Der Veranstaltungskalender weist neben den Feiern wie Maifest, Kerwe, und Vatertagsrock zwei 100. Jubiläen aus: Der Sportschützenverein feiert im Juni, der Obst- und Gartenbauverein im Oktober.

Dossenheim

Den Auftakt macht der Neujahrsempfang am Sonntag, am 17. März folgt der Neubürgerempfang. Am 7. April wird Blütenwegfest gefeiert, am 21. Juni Fête de la musique und von 20. bis 21. Juli Internationales Fest. Die Kerwe steigt vom 13. bis 17. September und der Weihnachtstrubel vom 7. bis 8. Dezember.

Eppelheim

"Jubiläen oder größere Feierlichkeiten gibt es nicht", heißt es aus dem Rathaus. Vormerken können sich Feierlustige die jährlich stattfindenden Veranstaltungen wie Frühlingsfest, Kerwe und Weihnachtsdorf.

Gaiberg

Neben jährlichen Festen wie Mai- und Vatertagsfest, Kerwe, Weihnachtsmarkt, Sommertags- und Martinsumzug findet 2024 der Besuch der Partnergemeinde La Canourgue statt.

Heiligkreuzsteinach

Zusätzlich zu den gewohnten Veranstaltungen feiert der VfL Geburtstag: Er wird 75 Jahre alt und veranstaltet aus diesem Anlass am 9. November ein Festbankett.

Leimen

Zwar können die Bürger sich auf Kerwe und Co. freuen. Abgesehen von den wiederkehrenden Events gibt es laut Verwaltung aber keine großen Feierlichkeiten.

Lobbach

Die Gemeinde wird am 31. Dezember 50 Jahre alt – feiert dies aber laut Rathauschef Florian Rutsch so richtig 2025. Ein anderes Jubiläum steht im Juni an: Der Sportschützenverein Waldwimmersbach wird 100.

Mauer

Am 15. Juni steht mit dem Rotschwänzl-fest ein jährlicher Höhepunkt an. Zudem feiert am 6. Juli der Kerweverein sein 75. Jubiläum mit einem Open-Air-Fest.

Meckesheim

Im Frühjahr feiert die Gemeinde die offizielle Einweihung des Alten Rathauses. "Im April kommt eine Delegation aus der Partnerstadt Harrison. "Und natürlich freuen wir uns wieder auf die sehr gut besuchten Feste im regulären Veranstaltungskalender, wie beispielsweise das ,Mei Fescht’, das Straßenfest und Kerwe", so Bürgermeister Maik Brandt.

Neckargemünd

In Sachen Feiern macht den Auftakt am 19. Januar der Neujahrsempfang, auf den im Februar der Fastnachtsumzug folgt. Im März finden Sportlerehrung und Neubürgerempfang statt, im April das Streetfoodfestival. Im Juni und Juli werden Mückenlocher Kerwe und Altstadtfest gefeiert, im September der Französische Markt und der Herbstmarkt sowie das 100. Jubiläum der Jugendherberge Dilsberg. Im Oktober steht die Waldhilsbacher Kerwe an, im November der Bohrermarkt sowie im Dezember die Weihnachtsmärkte und -meilen.

Neckarsteinach

Neben den wiederkehrenden Veranstaltungen freut sich die Stadt im Mai auf das 75. Jubiläum des Sportvereins Darsberg.

Nußloch

Aus den jährlichen Festen sticht die Kerwe im September heraus: Diese geht in diesem Jahr in ihre 50. Auflage.

Sandhausen

In der Gemeinde kann man sich auf die traditionellen Veranstaltungen wie Frühlingsfest mit Frühlingsmeile, Sommertagszug, Hopfenzopfen, Kerwe, Martinsumzug und Weihnachtsmarkt freuen.

Schönau

Diesen Monat steht der städtische Ehrungsabend an. Im März gibt es erstmals einen Kunst- und Handwerkermarkt in der Stadthalle. Dauerbrenner sind im Sommer das Stadtfest sowie die Kerwen. "Seit Coronazeiten zum festen Programm gehört nunmehr der Wandertag ,Buggos schöne Auen’, der am 13. Oktober stattfindet", so Bürgermeister Matthias Frick.

Spechbach

Vom üblichen Veranstaltungsprogramm abgesehen wird dieses Jahr ein Jubiläum gefeiert: Der Turnverein wird 75.

Wiesenbach

Abgesehen von Kerwe und Co. kündigt das Rathaus eine besondere Feier an: das Partnerschaftsfest mit Donnery und Deszk beim Musikfest vom 26. bis 29. Juli.

Wilhelmsfeld

Neben den festen Veranstaltungen wird ein Jubiläum gefeiert: Der Kindergarten "Eulennest" wird 50.