Südlich der Bäckerei Leyer in der Apolloniastraße in Malschenberg soll der neue Platz entstehen. Noch ist nichts zuerkennen, doch schon im Oktober sollen die ersten Arbeiten für die Umgestaltung beginnen: Dann werden zunächst die defekten Kanäle in der Apolloniastraße ausgetauscht. Foto: Sebastian Lerche