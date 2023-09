Schriesheim. (pau) Es ist installiert und nun feierlich enthüllt: Das Schild, das ab sofort den Vorplatz des Alten Rathauses als Anton-Geiß-Platz ausweist. Am Samstag wurde der ehemalige badische Staatspräsident auf diese ganz besondere und wie Bürgermeister Christoph Oeldorf betonte, höchste Art innerhalb einer Stadt oder Gemeinde, geehrt.

Stadtarchivar Dirk Hecht gab einen kurzen, geschichtlichen Abriss, weshalb Geiß diese Ehre zuteilwerden darf. Immerhin hatte er in Schriesheim nur einen Bruchteil seines Lebens verbracht – die Zeit nach seinem politischen Schaffen. Von September 1933 bis zu seinem Tod am 3. März 1944. Gemeinsam mit seiner Gattin lebte er im früheren Kreisaltenheim und nach deren Tod in der Heidelberger Straße 14.

Am 11. August 1858 im bayerischen Rettenbach geboren und als Sohn einer ärmlichen Familie aufgewachsen, ging es für den jungen Geiß als Schreinergeselle nach Mannheim und Ludwigshafen, wo er sich als Parkett- und Bauschreiner selbstständig machte.

1886 heiratete Anton Geiß seine Frau Karolina und übernahm 1895 eine Gastwirtschaft als Wirt. "Dazu muss man wissen, dass früher in den Gasthäusern Politik betrieben wurde", sagte der Archivar, der Anton Geiß schon damals eine Nähe zur Sozialdemokratie attestierte. In einem politisch feindseligen Umfeld dienten Kneipen als wichtige Rückzugsräume der verfolgten Partei.

Auch der spätere Reichspräsident Friedrich Ebert war eine Zeit lang Pächter einer Bremer Gaststätte. 1887 sei Geiß bereits der Ludwigshafener SPD beigetreten. Er wurde schnell in Mannheim als Stadtrat aktiv, ab 1903 saß er mit Unterbrechungen im badischen Landtag.

Um die Dominanz der katholischen Zentrumspartei zu brechen, verabredete er 1905 mit den Nationalliberalen und Demokraten eine Absprache bei Wahlen. Zunächst stand er 1918/19 der provisorischen Allparteien-Regierung vor, bis er vom 2. April 1919 bis zum 4. August 1920 als Staatspräsident amtierte. Dann gewann das Zentrum wieder die Wahlen, und Geiß musste zurücktreten.

Wie der Vorsitzende der SPD Schriesheim, Daniel Schollenberger, betonte, habe sich Geiß zeitlebens für eine sozialgerechte Gesellschaft starkgemacht. Er förderte die Kunst und Kultur, investierte in die Bildung und sei ein Verfechter der sozialen Gerechtigkeit gewesen. Kurzum – "ein Mann des Volkes", wie Schollenberger erklärte. Musiker Stanislav Klimar umrahmte die Veranstaltung mit seinem Posaunenspiel. Da ertönten die Europahymne, "My Way" von Frank Sinatra und "I’m gonna live forever" von Irene Cara.

Als Namensgeber für den Platz war Geiß schon länger im Gespräch. Der ehemalige FDP-Vorsitzende Ingo Kuntermann hatte bereits 2013 beantragt, einen bisher namenlosen Weg unterhalb der Strahlenburg in Richtung Dossenheim nach dem sozialdemokratischen Politiker zu benennen.