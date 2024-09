Schriesheim. (hö) Die Afrikanische Schweinegrippe (ASP) sorgt dafür, dass eine beliebte Veranstaltung der Naturfreunde nicht stattfinden kann. Traditionell feiern diese am Einheitstag, 3. Oktober, ihren "Goldenen Herbst" auf der Mannswiese. Für dieses Jahr hatten sie das Motto "Matterhornfest" geplant – mit Schweizer Spezialitäten und einem Auftritt der Alphornbläser. Doch nach einer Verfügung des Landratsamtes mussten sie die Veranstaltung absagen.

Nach den Bestimmungen gelten für alle, die sich im Wald aufhalten, besondere Regeln – sofern die betreffende Kommune in der ASP-Sperrzone liegt, was in Schriesheim der Fall ist. Eine der wichtigsten ist, Lärm zu vermeiden, um die Wildschweine nicht aufzuschrecken (was zu einer weiteren Ausbreitung dieser Krankheit führen würde). Wanderer dürfen nur gekennzeichnete Wege benutzen. Zudem gilt eine Leinenpflicht für Hunde und ein Jagdverbot; auch Geocaching und Schnitzeljagden sind nicht erlaubt.

Naturfreunde-Sprecher Karl Nutzinger erklärte zur Absage: "Wir bedauern diese Entscheidung und freuen uns auf den ,Goldenen Herbst’ im nächsten Jahr."