Von Timo Teufert

Wiesloch. Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr brannte Elektroschrott auf dem Gelände der AVR-Anlage in den Bruchwiesen in Wiesloch. Während der Brand im Juni in einem Container ausgebrochen war und schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte, waren die Ausmaße gestern deutlich größer: Drei überdachte Lagerplätze standen in Vollbrand, als der Alarm am Dienstagmorgen um 8 Uhr bei der Feuerwehr einging. Die Leitstelle löste daraufhin Großalarm aus, zwischen 80 und 100 Einsatzkräfte waren im Einsatz.

Weil der dichte Rauch durch den starken Ostwind Richtung Walldorf wehte, wurde die Walldorfer Bevölkerung über die örtlichen Sirenen und das Bürgertelefon – die Bevölkerung in den umliegenden Ortschaften per Warn-App – dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Aufgrund des Brandes bleibt die AVR-Anlage für private und gewerbliche Anlieferungen auf unbestimmte Zeit geschlossen.

"Die Feuerwehren wurden mit dem Stichwort ,Feuer 3’ alarmiert, das ist schon relativ groß", berichtete der stellvertretende Kreisbrandmeister Ingo Schmiedeberg. Auf dem Wertstoffhof der AVR-Anlage standen zu diesem Zeitpunkt drei größere, überdachte Lagerplätze im Vollbrand, in denen Elektroschrott, Batterien und Öl gelagert waren. "Wir hatten zunächst erhebliche Schwierigkeiten mit der Wasserversorgung", erklärte Schmiedeberg.

Man habe von zwei weiter entfernten Hydranten Schlauchleitungen auf das Gelände verlegen müssen. Aus diesem Grund sperrte die Polizei auch die Kreuzung von Parkstraße und der Straße "In den Weinäckern". Zudem wurde mit dem 10 000 Liter fassenden Wassertank der Walldorfer Feuerwehr Löschwasser herangefahren.

Im Einsatz waren neben den Feuerwehren aus Wiesloch, Walldorf und Nußloch auch die Messtrupps der Feuerwehren Leimen und Ladenburg, die Drohnengruppe der Feuerwehr Mühlhausen, die Unterkreisführungsgruppe Wiesloch, das Rote Kreuz und das Technische Hilfswerk. Die Feuerwehren aus Rauenberg und Schatthausen besetzten unterdessen das Wieslocher Feuerwehrhaus und stellten so den Brandschutz in der Stadt sicher.

"Die Messkomponente war im Walldorfer Stadtgebiet unterwegs und führte Luftmessungen durch", erklärte Schmiedeberg. Dabei seien aber keine große Mengen Schadstoffe gemessen worden. Um 10.57 Uhr heulten die Sirenen dann ein weiteres Mal in Walldorf, um Entwarnung zu geben. Sehr zur Freude vieler Schüler, die dann in der zweiten großen Pause wieder ins Freie durften.

"Nach 30 Minuten hatten wir die Lage im Griff", sagte Schmiedeberg. Die Rauchentwicklung habe danach auch deutlich abgenommen. Gelöscht wurde überwiegend aus dem Windschatten heraus. Trotzdem dauerte es einige Stunden, bis "Feuer schwarz" gemeldet werden konnte: Um an alle Glutnester zu kommen, war ab 10.30 Uhr der Teleskoplader des Technischen Hilfswerks Wiesloch/Walldorf im Einsatz: Mit seiner Hilfe wurde das Material aus den Lagern geholt, auf dem Platz davor verteilt und durch die Feuerwehren abgelöscht.

"Wie es zu dem Brand kam und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit noch nicht bekannt", heißt es von der Polizei. Die AVR erklärt dazu, dass das Feuer in einer Box für Elektrokleingeräte auf dem Wertstoffhof entstanden sei. "Dort kam es zu einer Selbstentzündung von Akkumulatoren", heißt es in der Mitteilung weiter. Im Sommer war der Brand in einem etwa drei Meter hohen Container entstanden, den die Feuerwehr mit Löschschaum fluten und so das Feuer ersticken konnte. Seither habe man die Kontrollen bei der Annahme deutlich verstärkt, heißt es von der AVR-Pressestelle auf RNZ-Nachfrage.

"Immer häufiger sind falsch entsorgte Batterien und Akkus verantwortlich für Brände auf Entsorgungsanlagen und in Abfuhrfahrzeugen", teilte die AVR gestern mit. Erst am 10. Oktober habe es in Berlin einen Fahrzeugkorso gegeben, um im Regierungsviertel auf die Gefahr von Batteriebränden aufmerksam zu machen.

Damit sollte zum sorgsameren Umgang bei der Entsorgung von Lithium-Ionen-Akkus aufgerufen werden. "Solche Brände gefährden den Bestand von Anlagen und vor allem die Sicherheit des Anlagenpersonals", so die AVR. Verletzt wurde in Wiesloch niemand, auch weil das Personal den Gefahrenbereich umgehend geräumt hatte, wie Schmiedeberg mitteilte.

Ort des Geschehens

Update: Dienstag, 17. Oktober 2023, 18.27 Uhr