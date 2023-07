Von Sarah Eiselt

Region Wiesloch. Röhrende Motoren, glänzend polierter Lack und ein nicht unbedingt dezenter Hauch von Benzin liegt in der Luft: Bei der Pause für die Oldtimer-Rallye-Teilnehmenden in "Wimmers Landwirtschaft" in Wiesloch konnten sich gestern Interessierte die fast 100 Jahre alten Autos einmal ganz genau anschauen.

Die Fahrer der mittlerweile 27. "Heidelberg Historic", veranstaltet vom ADAC, haben dort nämlich einen Zwischenstopp auf ihrer Tour durch die Region eingelegt und sich dort für ihre Weiterfahrt gestärkt – und hatten zusätzlich eine Menge gute Stimmung im Gepäck.

"Natürlich gibt es immer Menschen, die einem am liebsten Nagelbretter auf die Straße legen würden oder uns Sätze zurufen wie ,Das ist doch keine Rennstrecke!’", sagt Jürgen Grewe. Der 79-Jährige ist, gemeinsam mit seiner Frau Jutta Franken, eines der über 180 Rallye-Fahrer-Teams der "Heidelberg Historic". "Aber insgesamt ist die Stimmung an der Strecke grandios", berichtet sie. "In den Dörfern stehen so viele Leute am Streckenrand, sogar einzelne Kindergarten- oder Seniorengruppen."

Aber nicht nur die Kleinsten staunen bei den Raritäten aus dem letzten Jahrhundert: "Das sind schöne seltene Autos, da werden Erinnerung an damals wach", sagt ein Zuschauer, im Campingstuhl sitzend. Früher schon seien das Traumautos gewesen, daran habe sich bis heute nichts geändert. Dem Kommen und Gehen der Wagen, die im Minutentakt eintreffen und dementsprechend auch wieder weiterfahren, schaut er "mit Vergnügen" zu.

"Es ist eine schöne sportliche Veranstaltung, auch weil man durch so tolle Gegenden fährt", schwärmt Franken. Die Strecke ist dabei aber jedes Jahr eine andere, weiß das Paar, das mittlerweile schon zum vierten Mal teilnimmt.

Gestartet wurde am Rallye-Freitag am Sinsheimer Technikmuseum, danach ging es über Bruchsal, Kronau, Bad Schönborn und Östringen. Vor der Mittagspause in Wiesloch gab es dann eine Durchfahrtskontrolle in Mühlhausen. Im Anschluss stehen Walldorf, Hockenheim, Leimen und der Heidelberger Marktplatz auf dem Programm, ehe es über Neckargemünd nach Mückenloch geht.

"Das ist eine schöne Abwechslung, die Teams bei uns begrüßen zu dürfen", freut sich Carina Laier. Gemeinsam mit Martin Wimmer betreibt sie die Gartenwirtschaft, in der die über 400 Gäste an diesem Mittag empfangen und bewirtet werden. "Und wir schauen nur in zufriedene Gesichter", so Wimmer.

Relativ kurzfristig sei es zwar gewesen, denn erst vor vier Wochen stand final fest, dass die Pause bei ihnen in den Wieslocher Weinbergen stattfinden wird. "Aber das passt mit unseren Öffnungszeiten gut, wir haben viel Organisationsarbeit geleistet und außerdem können wir den Fahrern hier eine tolle Aussicht bieten", lacht Laier.

Und diese kommen nicht alle nur aus der Region, auch aus der Schweiz stammen einige. Umso mehr schätzen sie es, hier zu sein: "Zwischen den Weinbergen, da kann man die Autos dann schon ein bisschen fliegen lassen", scherzt Grewe, macht aber gleichzeitig deutlich, dass man dabei meist nicht schneller fahre als 50 Kilometer pro Stunde: Es komme eher auf Geschicklichkeit an, sei es schließlich immer noch eine Wettfahrt.

Die Herausforderung dabei: Eine bestimmte Strecke in einer bestimmten Zeit fahren, möglichst fehlerfrei, erklärt seine Frau, die für ihn als Beifahrerin die Zeiten genau im Blick behält. Gemessen wird diese meist mit Lichtschranken.

Mit dem Halt in Wiesloch ist etwa die Hälfte der insgesamt 250 Kilometer langen Freitags-Strecke schon gefahren, aber wer aktuell auf welchem Platz liegt, könne man noch nicht sagen, bedauert sie – einen "riesen Spaß" macht ihr das gemeinsame Hobby trotzdem.

Bei solch langen Routen sorgen unter anderem Kuno Hug und Holger Kempf für die Sicherheit: Sie fahren eines der vier Streckenfahrzeuge, bei denen es sich ausnahmsweise nicht um Oldtimer handelt. Ein Kontrollwagen fährt vor Startbeginn morgens einmal die Etappe ab, zwei verteilen sich und fahren während der Rallye "irgendwo dazwischen" mit, das vierte Fahrzeug ist der Schlusswagen. "Wir müssen nachsehen, ob es Unfälle auf der Strecke gab, auch von Nicht-Rallye-Teilnehmern, oder eine Baustelle aufgebaut wurde, die zuvor noch nicht da war."

Die beiden Ehrenamtlichen befinden sich im Ruhestand, Hug hatte vor 30 Jahren, 1995, die erste Fahrt initiiert, gilt seither als der Gründervater des Events. "Es braucht viel Zeit, das zu organisieren, etwa ein Dreivierteljahr um genau zu sein", erzählt er. Aber sie machen es gerne: "Bei den alten Autos fällt es nicht auf, wenn man selbst alt ist", scherzen sie.