Von Christina Schäfer

Weinheim. Die LED-Leinwand hängt. Die Fahnen in Schwarz-Rot-Gold auch. Die Food-Trucks stehen ebenso bereit wie Bierwagen und das Zelt für Spirituosen und Cocktails, die das gastronomische Angebot abrunden. Und die Boxen – die funktionieren. "Hey ya" von Outcast dröhnt über das Außengelände. Hier, hinter dem Gebäude des AC, wo Hockey, Beachvolleyball und Tennis beheimatet sind, ist zwei Tage vor dem Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft alles angerichtet für die große Party.

"Wir hoffen, dass das, was von oben kommt, passt", wirft AC-Präsident Klaus Lerchl einen Blick in den Himmel. Der ist in dieser Mittagsstunde blau, und die Sonne gibt einen Vorgeschmack auf den Sommer. "Wir hoffen immer auf das Beste. Aber wenn es regnet, darf man den Regenschirm mitnehmen", wird Initiator Dieter Link (RW Messen und Events) auch beim Gedanken an Regentropfen nicht bang um die Besucher. "Wir sind gut aufgestellt", ist er sich sicher.

Weitere "Public Viewing"-Angebote

in der Region gibt es hier

Auch wenn derzeit niemand eine Prognose wagt darüber, wie das – übrigens von der UEFA lizenzierte – EM-Fandorf angenommen werden wird und mit wie vielen Gästen man rechnen sollte. "Wenn alles so läuft wie der VIP-Bereich, dann wird’s auf dem Platz voll", ist sich Link sicher.

Der VIP-Bereich ist für den kommenden Freitagabend ausverkauft, für die Termine am 19. und 23. Juni gibt es bereits Buchungen. Wer das Spiel von hier aus verfolgen will, gönnt sich eine Karte zum Preis von 39 Euro pro Person, Essen und Getränke sind inkludiert. "Wir werden hier auch noch eine zweite LED-Wand aufhängen", zeigt Link auf einen Mast in dem Bereich, der die gute Sicht – nicht nur im VIP-Bereich, sondern auch vom großen Platz aus – garantieren wird.

Der Platz, für den Link eine Obergrenze von 5000 Besuchern zieht, ist ohne Eintritt zugänglich. Für das Wohl der Fußballfans stehen zwei Food-Trucks bereit. Matthias Pratz und Swetlana Stier decken in "Meff‘s Premium Burger" die Bandbreite von Buns und Patties ab, Samy Ebel bedient mit Dinkeldonuts oder Ackerbohnendöner die pflanzlichen Varianten diverser Leckereien. Vier Wochen werden die Gastronomen hier ihr Lager aufschlagen. "Sie bleiben bis zum Ende, auch wenn die Deutschen rausfliegen", zeigt sich Link dankbar.

Auf ein vorzeitiges Ausscheiden der Gastgeber würden Veranstalter und Sponsoren gern verzichten. Schon so ist Erfolg und Misserfolg des Public Viewings beim AC – das zweite übrigens neben dem des Café Central im Schlosshof – wie der Blick in die Glaskugel. "Ein kleines Lotteriespiel", betitelt es Link.

Was alle eint, ist die Hoffnung, dass die Stimmung der Fußballspiele auf die im Land abfärbt. Viel zu viele Dinge seien negativ, "es wäre schön, wenn mal wieder gute Stimmung aufkommt", findet Hauptsponsor Johannes Jäger.

Alexander Skrobuszynski, Geschäftsführer der Stadtwerke Weinheim, ist mit Blick auf die gedrückte Atmosphäre, aber auch auf die Zurückhaltung anderer Städte beim Public Viewing, froh, dass es in Weinheim die Kooperation aus AC und RW Messen und Events gibt – und die Stadtwerke im Vorfeld beim Thema Strom und Wasser ihren Teil zum Gelingen beitragen konnten. "Die Leute sollen hier eine gute Zeit haben", sagt Skrobuszynski. "Wir wollen, dass sie Spaß haben", sagt auch Link.

Für die Sicherheit wird gesorgt: Am Eingang warten Scanschleusen auf die Gäste, eingesackt wird alles, was auch in einem Stadion nicht erlaubt wäre. Auf dem Gelände werden zudem Security und Polizei präsent sein und eine Kameraüberwachung mit Übertragung der Bilder direkt an die Sicherheitskräfte wird – wenn notwendig – ein Reagieren ermöglichen.

Nun heißt es warten auf den Freitag. Für Link wäre es kein Problem, wenn nicht gleich der Massenansturm eintritt. Das EM-Fandorf dürfe mit dem Turnier wachsen, findet er. Anders Alexander Skrobuszynski, der sagt: "Ich hoffe, dass der Platz am Freitag rappelvoll ist."

Ort des Geschehens

Info: Das EM-Fandorf öffnet bei Spielen der deutschen Mannschaft zwei Stunden vor Anpfiff, ansonsten 30 Minuten vorher. Als Parkplätze können sowohl der Stadionparkplatz als auch der Acker am Waidsee genutzt werden.