A6 bei Walldorf. (pol/rl) Mehrere Stunden komplett blockiert war die Autobahn A6 in Fahrtrichtung Mannheim nach einem Unfall zwischen Wiesloch/Rauenberg und dem Autobahnkreuz Walldorf. An einem Stauende war ein Lastwagen am Dienstagvormittag auf einen Sprinter aufgefahren. Danach wurden zwei weitere Lastwagen erfasst, wie die Polizei mitteilt.

Der Unfall ereignete sich gegen 10.40 Uhr in einem zweispurigen Baustellenbereich. Hier soll der Lastwagenfahrer das Stauende offenbar erst spät bemerkt haben. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, versuchte er noch auf die linke Spur zu wechseln. Dabei übersah er den neben ihm fahrenden Sprinter.

Der Sprinter wurde durch den Aufprall gegen die Betongleitwand gedrückt, während der Lastwagen zwischen den Spuren weiterfuhr. Dann prallte er mit der rechten Frontseite gegen das Heck eines im Stau stehenden weiteren Lastwagens. Dieser wurde auf einen ebenfalls stehenden Autotransporter geschoben.

Der Unfallfahrer wurde leicht verletzt. Eine weitere Person wurde bei den nachfolgenden Bergungsarbeiten ebenfalls leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf 260.000 Euro geschätzt – 150.000 an den Fahrzeugen und rund 110.000 Euro an der Ladung des Autotransporters.

Die Autobahn Richtung Mannheim war mehrere Stunden lang für die Bergungs- und Räumarbeiten gesperrt, der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg ausgeleitet. Der Stau vor der Abfahrt wuchs auf 15 Kilometer an.

Gegen 16 Uhr meldete die Polizei, dass die Unfallstelle geräumt und die Fahrbahn wieder freigegeben wurde.

Update: Dienstag, 23. Juli 2024, 16.10 Uhr

Ort des Geschehens

Update: Dienstag, 23. Juli 2024, 14.20 Uhr