A6 bei Walldorf. (pol/sake/vs) Kurz vor 11 Uhr ereignete sich auf der Autobahn A6 zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und dem Autobahnkreuz Walldorf in Fahrtrichtung Mannheim ein Unfall. Ersten Angaben zufolge prallte ein Lastwagen auf der linken Spur am Ende eines Staus auf einen Sprinter.

Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen Autotransporter geschleudert, der auf der rechten Spur im Stau stand. Der Autotransporter wiederum wurde auf einen weiteren, vor ihm stehenden Autotransporter, aufgeschoben. Bei dem Auffahrunfall wurden laut Polizeiangaben zwei Personen leicht verletzt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 150.000 Euro. Allein an der Ladung des Autotransporters entstand ein Schaden von 110.000 Euro. Die Unfallfahrzeuge blockieren derzeit den gesamten Verkehr in Fahrtrichtung Mannheim. Die Polizei leitet den Verkehr deshalb an der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg ab. Vor der Abfahrt staut sich der Verkehr auf zwölf Kilometern.

Die Bergung hat auch Auswirkungen auf den Verkehr auf der Gegenspur: In Richtung Heilbronn wurde die A6 in Höhe der Unfallstelle eine Spur gesperrt, sodass es auch hier zum Stau kommt. Dieser hat auch Auswirkungen auf die A5. Hier hat sich vor dem Walldorfer Kreuz in Fahrtrichtung Heidelberg ein rund zehn Kilometer langer Stau gebildet.

Ort des Geschehens

Update: Dienstag, 23. Juli 2024, 14.20 Uhr