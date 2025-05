A5 bei Weinheim. (RNZ/rl) Die Probefahrt eines Suzuki endete am Freitagvormittag auf der Autobahn mit einem Unfall. Das teilte die Feuerwehr Weinheim mit.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 11 Uhr im Baustellenbereich kurz vor der Ausfahrt zum Autobahnparkplatz "Fliegwiese", wo gerade zwei Personen in einem Suzuki eine Probefahrt in Richtung Heidelberg machten. Plötzlich fuhr ihnen ein Wohnmobil auf, in dem eine dreiköpfige Familie aus der Schweiz unterwegs war.

Glücklicherweise wurde niemand schwer verletzt. Die beiden Insassen des Suzuki wurden vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht. Die Familie im Wohnmobil blieb unverletzt und benötigte keine medizinische Versorgung.

​Foto: Feuerwehr Weinheim

Der rechte Fahrstreifen war für die Dauer des Einsatzes gesperrt, der Verkehr wurde über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es kam dabei zu keinerlei Verkehrsbehinderungen.

Die Feuerwehr Hirschberg wurde aufgrund der aktuellen Baustellensituation und der damit verbundenen Engstellen ebenfalls alarmiert und rückte zur Unterstützung über die gegenüberliegende Fahrbahn an.

Während der Bauarbeiten am Autobahnkreuz Weinheim helfen sich die Feuerwehren hier gegenseitig, damit während der zu erwartenden Engstellen und Stausituationen bei einem Notfall auf der Autobahn weiterhin schnelle Hilfe gewährleistet werden kann.

Da sich die Einsatzstelle jedoch auf der Weinheimer Seite befand und die Feuerwehr Weinheim bereits vor Ort war, mussten die Kameraden aus Hirschberg nicht tätig werden und konnten den Einsatz abbrechen.

Die Anfahrt gestaltete sich für die Einsatzkräfte als herausfordernd, da im Baustellenbereich nur schwer eine Rettungsgasse gebildet werden konnte. Zwei Feuerwehrkräfte mussten aussteigen und die Verkehrsteilnehmer zur Bildung einer Rettungsgasse anleiten.

Nach einer Stunde konnte der Einsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst beendet werden. Die Feuerwehr Weinheim war mit drei Fahrzeugen und 16 Feuerwehrangehörigen im Einsatz. Zur Unfallursache und zum Sachschaden können keinen Angaben gemacht werden.