Dielheim. (kbw) Die Gemeinde Dielheim nimmt zusätzliche Kosten in Kauf, damit das Angebot des Ruftaxis bestehen bleibt. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat beschlossen, die Vergütung an den ausführenden Betrieb – Leimbach-Taxi aus Wiesloch – von 120.000 auf 170.000 Euro zu erhöhen. Dies gilt aber nur auf Zeit, nämlich bis Ende 2026 das Linienbündel Wiesloch-Walldorf im Nahverkehr

