Von Thomas Frenzel und Sabrina Lehr

Leimen. Kerzen leuchten in der Dunkelheit. Es sind Grablichter. Sie stehen an dem Bauzaun, der am Rathausplatz das archäologische Untersuchungsgebiet umgibt, in dem irgendwann der "Treffpunkt Leimen" entstehen soll. Hinter den Gitterstäben ist ein freigegrabener Keller zu erkennen, auch die Reste jener mächtigen Quader, die einst sein