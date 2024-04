Mauer. (tri) Das Wiesental steht zwar unter Landschaftsschutz, das behütet es offenbar aber nicht vor Vandalismus. Dieser war zuletzt in den Kommunen der Region mehr und mehr verbreitet.

Vor nichts scheuen die Täter zurück, auch nicht vor Fuchs und Biber. Denn vor einigen Wochen wurden die besonderen Sitzbänke auf dem Verbindungsweg von Mauer nach Bammental mit den Tierskulpturen durch Farben, Schriftzüge und Pseudonyme verunstaltet.

Seit 2020 erfreuen die vom Meckesheimer Motorensägen-Schnitzer Micha Reichert angefertigten Ruhebänke aus Eichenholz viele Spaziergänger, Wanderer und vor allem als Fotomotiv für die Kinder. Die Gemeinde hatte die Bänke beim Künstler exklusiv für mehrere Tausend Euro in Auftrag gegeben, gefördert vom Naturpark Neckartal-Odenwald und finanziert mit einem Zuschuss des Landes. Die Einwohner und Spaziergänger nehmen diese unnötigen Kritzeleien jedenfalls nicht mehr hin und kritisierten: "Jetzt haben die sogar schon diese einmalig schönen Bänke beschmiert."

Bürgermeister John Ehret äußerte sich zuletzt bei der Seniorenfeier in der Sport- und Kulturhalle zu dem Vorfall an den Ruhebänken, die in einem Quiz als Bilderrätsel erraten werden konnten. Ehret bedauerte, dass die Bänke leider nicht mehr sauber seien. Aber wenn dies alles sei, was in Mauer passiere, sei man noch gut bedient.

Tatsache sei, so der Bürgermeister, dass die Tierköpfe auch schon mal mit blauer Farbe besprüht waren und dies daraufhin von den Bauhofmitarbeitern gereinigt wurde: "Anscheinend sind das Hoffenheim-Fußballfans, denn die blaue Zahl 1899 auf der Bank weist daraufhin", so seine Vermutung.

Eine Anzeige würde seiner Meinung nach jedoch nicht viel bringen. Polizeikommissarin Ulrike Haaf wurde bei der Seniorenfeier von der RNZ-Redaktion auf die Verunreinigungen angesprochen und meinte: "Wir sind dankbar für die Hinweise aus der Bevölkerung, nehmen diese auch auf und gehen den Fällen nach, denn schließlich handelt es sich um Sachbeschädigungen von Eigentum der Gemeinde." Auch die Graffiti in der nahen B45-Unterführung gäben wichtige Hinweise auf die Täter, so die Polizeibeamtin.

Eine Unterführung wurde beschmiert. Foto: Trilsbach

Noch vor den Osterfeiertagen gingen nun die Bauhofmitarbeiter der Gemeinde ans Werk und entfernten – so gut es eben ging – von beiden Bänken den Großteil der Graffiti. Dabei wurden die Lasuren der Eichenbänke beschädigt, die laut Bauhofleiter Böhler bei gutem Wetter wieder erneuert werden sollen.

"Die blaue Farbe von den Tierköpfen zu beseitigen, war schon sehr aufwendig, denn wir mussten mit Zahnbürsten die feinen Ritzen säubern, und auch die Beseitigung der letzten Schmierereien haben uns sehr viel Zeit gekostet", so Böhler weiter. Das Bauhofteam hat inzwischen auch ein stilisiertes Hakenkreuz am Verteilerkasten an der Elsenzbrücke beseitigt.

Am Hinweisschild gegenüber auf das Landschaftsschutzgebiet prangt derweil nun der große Schriftzug "Hoffe". "An solchen Schildern geht das Säubern von Schmierereien nicht so einfach, da die Schutzschicht über den Bildern und Schriften dabei zerstört wird", bedauert der Bauhofleiter gegenüber der RNZ. Alle Säuberungsmaßnahmen kosteten schließlich Zeit und Geld. Bleibt zu hoffen, dass die Verursacher der Schmierereien zur Vernunft kommen – und vielleicht für ihre Taten belangt werden.