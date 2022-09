Die Zahl der Fälle von häuslicher Gewalt, die der Weiße Ring verzeichnet, ist in den vergangenen Jahren bundesweit enorm gestiegen. "Etwa zehn Prozent Zuwachs sind seit 2019 jährlich zu verzeichnen", weiß Manfred Beuchert, der hauptberuflich in Mannheim den Führungs- und Einsatzstab des Polizeipräsidiums leitet. "Die Statistik spiegelt auch die Entwicklung wider, die wir hier vor Ort beobachten", fügen Ursula und Rudolf Link hinzu.

"Die Scham der Opfer ist nicht zu unterschätzen. Gerade im ländlichen Bereich haben viele Angst, einen Stempel aufgedrückt zu bekommen. In der Stadt ist alles etwas anonymer", meint Rudolf Link.

Derzeit sind sieben ehrenamtliche Mitarbeitende in der Opferbetreuung tätig. Unterstützt werden zum Beispiel Opfer nach Einbrüchen, Überfällen oder Betrug an der Haustür sowie bei häuslicher Gewalt, Mobbing am Arbeitsplatz oder Stalking durch den Expartner.

Der Weiße Ring wurde 1976 in Mainz als "Gemeinnütziger Verein zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern und zur Verhütung von Straftaten e. V." gegründet. Er ist Deutschlands größte Hilfsorganisation für Opfer von Kriminalität und Gewalt. Die Außenstelle des Neckar-Odenwald-Kreises existiert seit 1979.

Von Noemi Girgla

Neckar-Odenwald-Kreis. Die Tage vor Weihnachten 2021 hatten es in sich: Erst ging in Külsheim ein Mann mit der Machete auf seine ehemalige Partnerin los, tags darauf legte ein anderer in Diedesheim aus Eifersucht Feuer. Verhandelt wurden beide Fälle im Juli vor dem Mosbacher Landgericht. Das Resultat: Fünf beziehungsweise sechs Jahre Haft für die Täter, ein vermutlich lebenslanges Trauma für die Opfer.

Doch: "Noch immer gilt das öffentliche Interesse fast ausschließlich dem Tatgeschehen, der Persönlichkeit der Täter oder Täterinnen, der Verfolgung und der Verurteilung. Die Gesellschaft schenkt den Tätern oftmals mehr Aufmerksamkeit als den Schmerzen der Opfer", bringt es Manfred Beuchert, der Leiter des Weißen Rings im Neckar-Odenwald-Kreis, auf den Punkt.

40 bis 60 Opfer von Straftaten verschiedener Art betreut der Weiße Ring im Landkreis pro Jahr, rund die Hälfte von ihnen wegen häuslicher Gewalt – Tendenz steigend. Rudolf und Ursula Link sind schon viele Jahre ehrenamtlich für die Opferschutzorganisation tätig.

Ob es tatsächlich mehr Gewalttaten gegen Frauen gibt oder ob nur mehr bekannt werden als früher, können beide nicht wirklich sagen. Sicher sind sie sich aber, dass die Dunkelziffer der nicht gemeldeten Fälle um ein Vielfaches höher sein dürfte.

Alle drei haben schon viel erlebt, zahlreiche Schicksale begleitet. So individuell die Fälle sind, haben die meisten Opfer doch eines gemeinsam: "Es sind Menschen, die hilflos sind und selbst nicht mehr weiter wissen", erklären sie.

Gewalt gebe es überall, das ziehe sich durch alle Schichten und Nationalitäten hindurch. "Querbeet durch die Bevölkerung", betonen die Ehrenamtlichen des Weißen Rings. "Zu uns kommen hauptsächlich Personen, die noch nie mit Behörden zu tun hatten und nicht wissen, was sie tun sollen. Wir fungieren dann als ,Übersetzer’, helfen bei Anträgen und – ganz wichtig – begleiten, bis die betroffene Person denkt, wieder alleine zurechtzukommen", beschreiben die Links ihre Tätigkeit.

Wie lange ein solcher Prozess dauert, ist ganz unterschiedlich. Manchmal reicht ein beratendes Gespräch, eine Vermittlung zum Anwalt oder einer Therapie, aber manche Hilfestellung kann auch über Jahre hinweg notwendig sein. "Sobald jemand Selbstständigkeit verspürt, ziehen wir uns zurück", sagt Rudolf Link, und seine Frau ergänzt: "Wenn wir lange nichts gehört haben, frage ich noch einmal nach, ob alles in Ordnung ist."

Doch wie definiert sich "in Ordnung"? Oftmals sind die Strukturen, aus denen Personen, denen Gewalt widerfahren ist, herausgeholt werden müssen, lange gewachsen. "Die Mühle, durch die sie gegangen sind, die immer wieder etwas mit ihnen gemacht hat, ist nicht zu unterschätzen", wissen die Links.

Und jemanden "rauszuholen", wie sie es nennen, ist auch mit vielen Hindernissen verbunden. "Im NOK gibt es beispielsweise nur ein Frauenhaus – und das hat keine große Kapazität", wissen die Ehrenamtlichen aus bitteren Erfahrungen.

In Notfällen werden deshalb auch entferntere Häuser angefragt. Dass deren Adressen absolut anonym bleiben müssen, versteht sich von selbst. Doch auch dafür gilt es, zahlreiche Vorkehrungen zu treffen – angefangen bei Anwaltsschreiben.

Auch wissen Beuchert und die Links, dass zahlreiche Opfer doch wieder zu ihren Peinigern zurückkehren. "Oft besteht eine wirtschaftliche Abhängigkeit", begründet Rudolf Link dieses Phänomen. In den akuten Fällen würden die Leidtragenden aber konsequenter. "Mehrere Scheidungen wurden eingereicht", konnten die drei beobachten.

Was den Opfern jedoch lange bleibt, ist die Angst. "Die ist über Jahre gewachsen und äußert sich auch darin, dass die Täter sogar in Schutz genommen werden. Denn die Betroffenen wissen, dass sie keine leeren Drohungen aussprechen. Wozu sie fähig sind, haben sie am eigenen Leib schon zu oft erlebt", beschreiben es die Ehrenamtlichen.

Trotz aller Fortschritte in puncto Gleichberechtigung und Emanzipation bezweifelt Ursula Link, dass sich in den Köpfen zahlreicher Menschen, in der Gesellschaft viel verändert hat. "Es gibt immer mehr Fälle von häuslicher Gewalt. Meist geht sie von Männern aus und hat etwas mit der Machtverteilung zu tun.

Kinder, die so etwas miterleben müssen, nehmen das auf und bewegen sich nur selten aus dieser Schicht hinaus", hat sie beobachtet.

Überhaupt kämen wenige Opfer von sich aus zum Weißen Ring, berichtet Manfred Beuchert. Die meisten müssten auf diesen erst aufmerksam gemacht werden – ob von Zeugen des Geschehens, Ämtern oder der Polizei. Umso wichtiger ist es für den gemeinnützigen Verein, ein gut aufgestelltes Netzwerk zu haben. "Das ist im Neckar-Odenwald-Kreis gewährleistet", betonen die Mitarbeiter. Man arbeite sehr gut mit Behörden, Ämtern, Diakonie, Caritas und dem Gericht zusammen.

Ob die Corona-Pandemie als treibender Faktor für die Übergriffe in den eigenen vier Wänden gewirkt habe, werde man jetzt erst nach und nach sehen, meinen Beuchert und das Ehepaar Link. Sagen lasse sich bislang lediglich, dass die häusliche Gewalt dominanter geworden sei. Und das nicht nur in Fällen, die vor dem Mosbacher Landgericht verhandelt und somit publik werden.

Ort des Geschehens

Info: www.neckar-odenwald-kreis-baden-wuerttemberg.weisser-ring.de; weisserring.nok@t-online.de