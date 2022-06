Nun ist es also (endlich) so weit: Auf den 230 Seiten der Homepage können deren Nutzer und Nutzerinnen Mosbach umfassend erkunden. Freizeitangebote, Veranstaltungen und Parkplätze, Themen rund um alle Lebenslagen, wirtschaftliche und Umweltaspekte – auf den Seiten ist zusammengefasst, was Menschen in und an Mosbach interessieren könnte. Auch die Fotos zeigen Mosbach von seiner Schokoladenseite: Rathausturm und Altstadt, Klostergarten und Landesgartenschaupark, Open Air Kino und Schloss – die Bebilderung der Homepage weist auf die vielen Sehenswürdigkeiten der Großen Kreisstadt hin.

Mosbach. Der neue Internetauftritt der Stadt Mosbach ist online – und präsentiert sich in funktionalem und ansprechendem Design. "Schon seit einigen Jahren hat unser Digitalisierungsbeauftragter daran gearbeitet, die virtuelle Visitenkarte der Stadt Mosbach zeitgemäß umzugestalten", erklärte Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann bei der Präsentation der neuen Homepage. "Leider hat die Corona-Pandemie andere Prioritäten vorgegeben, denn erst einmal mussten mobile Endgeräte für den Online-Unterricht in den Schulen beschafft und eingerichtet werden." Dass es Zeit wurde für das "Update" verdeutlichte der Blick auf die alte Homepage zuletzt nur allzu deutlich.

Von Gabriele Eisner-Just

Zuallererst hat die Webseite aber die Funktion, aktuelle Informationen zusammenzutragen. "Wir haben uns von der Bürgerperspektive leiten lassen und sowohl Inhalte als auch die Sprache optimiert", sagt Julien Volk, Digitalbeauftragter der Stadt. "Alle Abteilungen haben einen Kollegen benannt, der auch weiterhin neue Inhalte einpflegt, sodass wir immer auf dem aktuellen Stand sind. Außerdem ist die Seite barrierearm eingerichtet, sodass beispielsweise auch Menschen mit Sehbehinderungen die Inhalte nutzen können." Sein Kollege, der IT-Verantwortliche Aaron Zorn, sorgte dann dafür, dass die Seiten klar strukturiert aufgebaut wurden. "Laut Onlinezugangsgesetz sollen ab 2023 möglichst viele Verwaltungsdienstleistungen online beantragbar sein", sagt er und gibt zu, dass das noch ein weiter Weg ist. Doch immerhin sind einige Dienstleistungen schon digital abwickelbar wie ein Online-Bauantrag oder die Anmeldung eines Hundes, und weitere folgen Zug um Zug. Dabei bindet die Homepage das Landesportal "Service BW" ein, das etliche Online-Services vom Antrag auf einen Führerschein oder auf Wohngeld bis zu Corona-Infos bereitstellt.

Besonders benutzerfreundlich ist die Homepage zum einen durch ihren optimierten Aufbau: Je nach verwendetem Endgerät – Handy, Laptop, I-Pad oder PC – baut sich die Seite so um, dass sie gut lesbar ist. Zum anderen gibt es mit "Stadt & Verwaltung", Kultur & Tourismus", Leben & Soziales" und "Wirtschaft & Entwicklung" eine eindeutige Navigation durch den Themendschungel. Alternativ kann man über die Suchfunktion schnell zum gewünschten Ziel kommen.

Eine schöne Neuerung ist für einige Themenbereiche auch die Einbindung von Landkarten. Wer beispielsweise einen Kindergartenplatz finden möchte, findet unter "Kindertageseinrichtungen" eine Karte, die nicht nur den Ort der Einrichtungen zeigt, sondern auch den jeweiligen Träger. Auch die Parkplätze in Mosbach und die aktuellen Veranstaltungen sind über die Karte leicht lokalisierbar.

"Unsere Homepage soll die aktuellen Entwicklungen in unserer Stadt abbilden", formuliert Oberbürgermeister Jann das Ziel der Stadtverwaltung. "Unser gedruckter Jahres-Veranstaltungskalender war schon an dem Tag veraltet, als er verteilt wurde. Mit unserer Webseite sind wir flexibel, wenn ein Termin ausfällt oder ein neuer hinzukommt. Ein weiteres Beispiel sind die Vereine, bei denen sich ja auch immer wieder etwas verändert. Jetzt können wir neue E-Mail-Adressen einpflegen, sodass die Vereine wirklich erreichbar sind. Alles in allem haben wir jetzt eine barrierearme, aktuelle und wirklich informative Plattform, die sich jederzeit erweitern lässt. Wir arbeiten weiter daran, die Informationen auf unseren Seiten zu verbessern und freuen uns über Anregungen an die E-Mail-Adresse info@mosbach.de."

Der erste Schritt ist also getan, weitere folgen. Neben der Einrichtung von Online-Services plant die Stadtverwaltung die Einrichtung und Einbindung sozialer Medien – welche das sein werden, ist noch nicht sicher. Der Gemeinderat hat die Mittel für eine neue Stelle schon freigegeben, damit dieser Bereich nach vorne gebracht wird. Gemeinsam mit ihren Kollegen von IT und Digitalisierung wird sich also ab 1. Juli Mosbachs neue Social Media Managerin um eine zeitgemäße und datenschutzkonforme Ansprache der jüngeren Zielgruppe kümmern.