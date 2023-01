"Wir haben uns auf Anhieb sehr gut verstanden, die Chemie und die Persönlichkeit haben gepasst. Er wollte eine gute Küche präsentieren, und das können wir." Seit Mai 2022 leiten sie nun gemeinsam das Hotel und Restaurant "Zum Riesen". Das Mitarbeiterteam rund um das Paar kam im November nach. Mit diesem Personal haben sie bereits in 5-Sterne-Hotels in Katar und zuletzt im Oman gearbeitet.

Wie viel Kreativität das Paar mitbringt, wird klar, wenn Shyamlal Druschbin über die Entstehung der mediterranen Karte spricht. "Ich bringe bereits 13 Jahre Erfahrung aus den verschiedensten Ländern mit und habe nur in Küchen von 5-Sterne-Hotels gearbeitet." Arbeitet er gerade an neuen Gerichten für die Speisekarte, dann nimmt er sich Ruhe und viel Zeit dafür.

Von Ann-Kathrin Frei

Walldürn. Das Hotel und Restaurant "Zum Riesen" ist ein geschichtsträchtiges Haus. Bereits um 1800 eröffnete dort die erste Gastwirtschaft. Seit Mitte des vergangenen Jahres leiten Nina und Shyamlal Druschbin das Herrschaftshaus mit herausragender Küche, mit Auge zum Detail und hohen Standards, die dem traditionsreichen Haus gerecht werden. Wie sie das machen, erzählen sie im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung.

"Der neue Eigentümer des Gebäudes will die Tradition des Hauses beibehalten, und wir wollen das ebenfalls. Wir haben direkt die Wärme und Geborgenheit gespürt und waren beeindruckt von der Geschichte des Hauses", erzählt die Hotelleiterin Nina Druschbin.

Wie viel Kreativität das Paar mitbringt, wird klar, wenn Shyamlal Druschbin über die Entstehung der mediterranen Karte spricht. "Ich bringe bereits 13 Jahre Erfahrung aus den verschiedensten Ländern mit und habe nur in Küchen von 5-Sterne-Hotels gearbeitet." Arbeitet er gerade an neuen Gerichten für die Speisekarte, dann nimmt er sich Ruhe und viel Zeit dafür.

"Dann ist er auch mal zwei Tage lang in seinem Gedankenparadies versunken", erzählt Nina Druschben. "Er kommt auf Kreationen, bei denen man im ersten Moment nicht denkt, dass diese Komponenten zusammenpassen können. Doch dann ist es ein Gericht, dass durchdacht, besonders ist und den Gästen ein geschmackliches Feuerwerk bietet."

Der Küchenchef und die Hotelleitung haben sich im Ausland kennen- und liebengelernt, wie sie erzählten. Dort haben sie auch in 5-Sterne-Hotels zusammen gearbeitet. Es stand für beide fest, dass sie zusammen ihr eigenes Hotel und Restaurant leiten wollen. Durch Zufall haben sie den neuen Eigentümer des Hotels "Zum Riesen" kennengelernt.

"Wir haben uns auf Anhieb sehr gut verstanden, die Chemie und die Persönlichkeit haben gepasst. Er wollte eine gute Küche präsentieren, und das können wir." Seit Mai 2022 leiten sie nun gemeinsam das Hotel und Restaurant "Zum Riesen". Das Mitarbeiterteam rund um das Paar kam im November nach. Mit diesem Personal haben sie bereits in 5-Sterne-Hotels in Katar und zuletzt im Oman gearbeitet.

"Es hat uns sehr gefreut, dass unser Team zu uns nach Walldürn gekommen ist. Es ist ein Vertrauensbeweis für uns, dass sie uns unterstützen. Jetzt wollen wir gemeinsam so richtig durchstarten und haben schon viele Aktionen geplant."

Am Anfang, erzählen sie, war es in der Übergangsphase, bis die Mitarbeiter gekommen sind, schwierig geschultes und professionelles Personal zu finden. "Wir wollten natürlich von Anfang an einen hohen Standard anbieten, dafür brauchen wir das richtige Personal. Jetzt ist unser eingespieltes Team vollständig da, wir können uns erlauben, das Restaurant zum Frühstück, Mittag- und Abendessen täglich geöffnet zu haben, und parallel gehen die Planungen für künftige Aktionen richtig los."

Das Hotel und Restaurant "Zum Riesen" bietet momentan zwei verschiedene Karten an. Mittags werden weiterhin gut-bürgerliche Gerichte im Restaurant angeboten. Die Abendkarte im "Palais" umfasst mediterrane Gerichte, ausgefallene Speisen, mit Soßen, die bis zu drei Tage lang eingekocht, reduziert und verfeinert werden, erzählt der Küchenchef. "Wir kochen alles frisch und stecken viel Zeit in die Zubereitung der einzelnen Gerichte."

Gibt es mal ein Gast, der sich abends ein Schnitzel wünscht, dann werde ihm auch dieser Wunsch erfüllt. "Wir wollen den Menschen eine schöne Zeit mit tollen Erinnerungen schenken, wir wollen sie verwöhnen. Mit einer Küche und einem Service der professionell, seriös ist und gleichzeitig mit einer Lockerheit verbunden ist. Die Standards sind hoch, aber mit Gelassenheit präsentiert", unterstreicht Nina Druschbin die eigenen Ansprüche.

Zu den zwei Karten soll dann auch noch eine weitere Karte hinzukommen. Denn das Paar plant noch eine dritte Karte mit Grillspezialitäten anzubieten. Die neue überdachte Terrasse soll künftig auch ein Grillrestaurant werden: "Dürmer Ritter".

Auf die Fastnacht sind die beiden ebenfalls vorbereitet. "Wir wollen beim Walldürner Umzug am 5. Februar kleinere Snacks und Getränke anbieten. Außerdem soll es eine kleine ,After-Umzugs-Party‘ geben, mit Hintergrund-Musik. Am Schmutzigen Donnerstag geht es dann richtig los mit DJ in der Bar/Terrasse und Fastnachts-Ausklang-Party am Samstag – ebenfalls mit DJ. Unser Vorteil ist ja, dass wir mit der Überdachung wetterunabhängig planen können."

Die Terrasse und die Küche wurden bereits umgebaut, der Charme des Restaurants und der Zimmer soll erhalten bleiben. "Wir haben natürlich noch viele weitere Ideen und Aktionen geplant. Unser Renovierungszeitplan wird immer mal wieder von kleines Instandhaltungsarbeiten und Lieferzeitverzögerungen unterbrochen, was aber normal ist – aber wie machen weiter und werden unsere Ideen Stück für Stück umsetzten. Jetzt kann es aber mit dem Team an unserer Seite richtig losgehen."