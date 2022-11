Von Ralf Scherer

Walldürn. Im Anbau an das Geriatriezentrum St. Josef in der Miltenberger Straße werden zurzeit auf sämtlichen Etagen Wände verputzt, Bäder gefliest und Heizkörper montiert. Im Wohntrakt gegenüber ragen neuerdings große Gauben aus dem Dachgeschoss. Im Inneren tackern Handwerker im Akkord Gipskartonplatten an die Decke.

Um gesetzliche Vorgaben