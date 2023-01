Walldürn-Rippberg. (ankf) Das ehemalige evangelische Gemeindehaus in Rippberg wird zur Flüchtlingsunterkunft umgebaut. Der Ortschaftsrat hat dem Bauvorhaben bereits zugestimmt. Im Gemeindeausschuss für Technik und Umwelt in Walldürn wird in der nächsten Woche über die Nutzungsänderung beraten.

Dem Stadtbauamt liegt ein Bauantrag vor, nach dem das mittlerweile entwidmete Gebäude