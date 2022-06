Walldürn. (Sti.) Ob Harley Davidson, Suzuki oder Zündapp – bei der Motorradwallfahrt in Walldürn waren am Pfingstwochenende bereits zum 20. Mal alle Marken und Modelle willkommen. Rund 120 Biker waren der Einladung der Seelsorgeeinheit gefolgt und rollten aus dem gesamten süddeutschen Raum mit ihren Maschinen an, um diese auf dem Schlossplatz segnen zu lassen.

