Von Ralf Scherer

Walldürn. Die Stadt Walldürn investiert zurzeit Millionenbeträge in die Sanierung und den Ausbau der Grundschulen in Walldürn und Rippberg. Bei der Ortsbegehung des Gemeinderats am Freitag wurde deutlich: Auch für die Grundschule in Altheim wird das Gremium in absehbarer Zeit erhebliche Mittel bereitstellen müssen, um das Gebäude und damit den Schulbetrieb