Walldürn. (ankf) Im März 2021 wurde ein Wolf nur zwei Kilometer von Walldürn entfernt gesichtet, im Frühjahr dieses Jahres ein anderer in der Nähe von Altheim und Hardheim. Der Odenwald ist Wolfserwartungsland, und der Wolf scheint sich hier heimisch zu fühlen. Damit dem Walldürner Wild aber nichts passiert, stehen seit letztem Montag umfangreiche Baumaßnahmen auf dem Plan. Der Wildpark in Walldürn gehört zum Förderprogramm des Umweltministeriums "Fördergebiet Wolfsprävention Odenwald" und wird daher zum Schutz vor dem Wolf umgebaut.

Friedbert Günther behält den Überblick über die Bauarbeiten der Firma Hennig Garten- und Landschaftsbau. Er ist Mitglied des Vereins Walldürner Wildpark und übernimmt ehrenamtlich die Bauleitung. Von sieben Uhr morgens bis 17 Uhr abends ist er bei den Rehen und kümmert sich sowohl um die Tiere als auch um die Umsetzung der Bauarbeiten. Innerhalb von zehn Tagen sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein, berichtet er. Danach folgen noch kleine Arbeiten, die ebenfalls in wenigen Tagen beendet sein sollen. Insgesamt dauert der Umbau dann rund zwei Wochen. "Wir sind sehr zufrieden mit den Arbeiten der Firma, sie sind immer pünktlich und zuverlässig", berichtet Günther.

Damit sich der Wolf nicht unter das Gehege gräbt, wird eine Zaunschürze angebracht. Foto: Ann-Kathrin Frei

"Danach sind wir gegen den Wolf gewappnet", sagte Stefan Michel, Vorsitzender des Walldürner Wildparks. Bevor die Umbauarbeiten starteten, wurde durch die Initiative "Wolfsschutzgebiet" des Umweltministeriums sowohl online Schulungen als auch vor Ort Beratungen durchgeführt, sagte Michel. Denn ist der Wolf erst im "Blutrausch", töte er mehr Tiere, als er Hunger habe, und sobald er erkenne, dass seine Beute dort nicht flüchten kann, würde er immer wieder kommen. Dagegen sollte der Walldürner Wildpark gewappnet werden, erklärte der Vereinsvorsitzende Michel.

Beim Wildpark wird rund um das Rehgehege ein Untergrabschutz gebaut, mit dem Ziel, das Eindringen eines Wolfes von unten zu verhindern. Eine Zaunschürze von über 500 laufenden Metern und Heringe im Abstand von 25 Zentimetern werden auch über eine Länge von 500 Metern in den Boden gesetzt. Diese Baumaßnahmen sollen verhindern, dass sich ein Wolf unter das Gehege graben kann. Zudem werden dort, wo eine Zaunschürze nicht möglich ist, beispielsweise an Toren und Eingängen und bei den Zugängen über den Marsbach, große Steine in den Boden gesetzt.

An den Eingängen zum Gehege werden große Steine eingesetzt. Foto: Friedbert Günther

Aber auch am ...