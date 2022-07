Walldürn. (pm) Die Faszination Maislabyrinth erleben, durch verschlungene Irrwege streifen und an einem Gewinnspiel teilnehmen – das können Besucher beim Stolz-Aussiedlerhof am Madonnenradweg bei Walldürn. Die Saison startet am heutigen Samstag.

Wer alle Stationen zum Thema "Hühner" und die versteckten Stempel findet sowie seinen Laufzettel richtig ausfüllt, kann sogar Preise gewinnen. Neben dem Eingang stehen Infoschilder zum Thema. Eine Strohburg zum Klettern und Hüpfen sorgt ebenfalls für gute Laune bei Jungen und Junggebliebenen.

Das Maislabyrinth ist bis voraussichtlich Sonntag, 11. September, jeweils mittwochs und freitags von 13 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 19 Uhr geöffnet. An den Sonntagen bietet die Familie Stolz Kaffee und Kuchen.

Ort des Geschehens

Besuche außerhalb der Öffnungszeiten sind nach Anfrage unter der Telefonnummer 06282/939666 oder per E-Mail an stolz-wallduern@t-online.de möglich.