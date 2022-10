Wie lange Jan Peres an jenem Donnerstagvormittag im kalten Wasser ausharren musste, um Hund Olaf über Wasser zu halten, bis die Feuerwehr mit ihrem Rettungsboot anrückte, "kann ich nicht mehr sagen", erzählt der Polizeiobermeister rückblickend. "Als wir am Einsatzort eintrafen, liefen bereits mehrere Passanten aufgeregt auf den Streifenwagen zu. Als ich dann den Hund im Neckar gesehen habe und hörte, wie er laut jaulte, entschloss ich, in das Wasser zu gehen und dem Tier zu helfen." Alles andere sei da erst einmal Nebensache gewesen. Vorsichtig näherte sich Peres ...

Tierquäler in Hirschhorn:

Tierquäler in Hirschhorn: Unbekannte schneiden Schafe und schlagen Hörner ab

Schwan verfing sich am Hals in roter Angelschnur

Neckargemünd/Neckarsteinach: Schwan verfing sich am Hals in roter Angelschnur

Obrigheim. (cao) So viel Entsetzen und Wut die Tat vor knapp zwei Wochen ausgelöst hat – die grauenvolle Geschichte des im Neckar bei Obrigheim angeketteten und mit Steinen beschwerten Hundes hat zumindest ein gutes Ende gefunden. Rüde Olaf lebt mittlerweile wohlbehalten bei einer Familie in der Pfalz. Die Suche nach dem Täter dauert derweil an.

Viele Reaktionen löste die grauenhafte Tat am Vormittag des 29. Septembers aus. Gegen 11 Uhr bemerkten Passanten den bereits völlig erschöpften Deutsch Kurzhaar jaulend nahe dem stillgelegten Kernkraftwerk im Fluss schwimmend – angekettet an einem Bootsanleger und mit Steinen beschwert. Hunderte Kommentare in den sozialen Netzwerken wie auch E-Mails und Anrufe bei der RNZ-Redaktion waren die Folge der Berichterstattung. Dabei kam auch immer wieder die Bitte nach einem Foto des Rüden auf, auf dem man Olaf ob eventueller Zeugenaussagen besser identifizieren kann als auf den Einsatzbildern. Ein Anliegen, dem wir an dieser Stelle gerne nachkommen. Weitere Fotos finden sich zudem im Online-Artikel unter www.rnz.de/obrigheim.

Obrigheim. (cao) Die Ermittlungen dauern an: Drei Wochen ist es her, dass Hund "Olaf" knapp dem Tod im Neckar entging (wir berichteten). Der Vierbeiner lebt mittlerweile wohlbehalten bei einer Familie in der Pfalz, während die Polizei weiter nach dem Täter sucht.

Obrigheim. (cao) Die Ermittlungen dauern an: Drei Wochen ist es her, dass Hund "Olaf" knapp dem Tod im Neckar entging (wir berichteten). Der Vierbeiner lebt mittlerweile wohlbehalten bei einer Familie in der Pfalz, während die Polizei weiter nach dem Täter sucht.

Foto: zg

Viele Reaktionen löste die grauenhafte Tat am Vormittag des 29. Septembers aus. Gegen 11 Uhr bemerkten Passanten den bereits völlig erschöpften Deutsch Kurzhaar jaulend nahe dem stillgelegten Kernkraftwerk im Fluss schwimmend – angekettet an einem Bootsanleger und mit Steinen beschwert. Hunderte Kommentare in den sozialen Netzwerken wie auch E-Mails und Anrufe bei der RNZ-Redaktion waren die Folge der Berichterstattung. Dabei kam auch immer wieder die Bitte nach einem Foto des Rüden auf, auf dem man Olaf ob eventueller Zeugenaussagen besser identifizieren kann als auf den Einsatzbildern. Ein Anliegen, dem wir an dieser Stelle gerne nachkommen. Weitere Fotos finden sich zudem im Online-Artikel unter www.rnz.de/obrigheim.

Insgesamt 1000 Euro Belohnung sind von der Tierschutzorganisation Peta und einem privaten Tierschützer aus Neckerarzimmern für Hinweise zur Ergreifung des oder der Täter(s) ausgelobt. Hinweise nimmt die ermittelnde Hundestaffel des Polizeipräsidiums Heilbronn unter Tel.: (0 62 81) 90 40 entgegen.

Update: Freitag, 21. Oktober 2022, 18.37 Uhr

Obrigheim. (cao) So viel Entsetzen und Wut die Tat vor knapp zwei Wochen ausgelöst hat – die grauenvolle Geschichte des im Neckar bei Obrigheim angeketteten und mit Steinen beschwerten Hundes hat zumindest ein gutes Ende gefunden. Rüde Olaf lebt mittlerweile wohlbehalten bei einer Familie in der Pfalz. Die Suche nach dem Täter dauert derweil an.

„Ohne die aufmerksamen Zeugen und die Hilfe des mutigen Polizisten hätte der Hund nicht überlebt“, sagt Jana Hoger von Peta. Die Tierschutzorganisation hat 500 Euro für Hinweise zum Täter ausgelobt, ein privater Tierschützer aus Neckarzimmern ebenso. Fotos: FFW Obrigheim

Wie lange Jan Peres an jenem Donnerstagvormittag im kalten Wasser ausharren musste, um Hund Olaf über Wasser zu halten, bis die Feuerwehr mit ihrem Rettungsboot anrückte, "kann ich nicht mehr sagen", erzählt der Polizeiobermeister rückblickend. "Als wir am Einsatzort eintrafen, liefen bereits mehrere Passanten aufgeregt auf den Streifenwagen zu. Als ich dann den Hund im Neckar gesehen habe und hörte, wie er laut jaulte, entschloss ich, in das Wasser zu gehen und dem Tier zu helfen." Alles andere sei da erst einmal Nebensache gewesen. Vorsichtig näherte sich Peres dem Rüden. "Als ich ihn berührte, beruhigte er sich von selbst. Ich hielt ihn fest, sodass er nicht mehr untergehen konnte. Ich denke, diese zusätzliche Sicherheit hat ihn beruhigt", berichtet der Beamte. Wechselkleidung hatte der 23-Jährige keine im Streifenwagen dabei, schließlich sind solche Einsätze glücklicherweise die Ausnahme. "Ich habe mich dann nach Beendigung aller Maßnahmen auf dem Revier umgezogen", erklärt Peres sachlich.

Zur Suche nach dem Täter, die die Hundestaffel Heilbronn übernommen hat, will man sich bei der Polizei "zum gegenwärtigen Zeitpunkt" dagegen nicht detailliert äußern, wie bei laufenden Ermittlungen üblich. "Bislang haben sich keine Personen gemeldet, die sachdienliche Angaben zum Vorfall geben konnten", teilt die Pressestelle mit. Viele Menschen hatten jedoch angeboten, den gequälten Hund aufzunehmen.

Nachdem Olaf einige Tage in der Obhut des Veterinäramtes des Neckar-Odenwald-Kreises sowie eines Tierarztes verbracht hatte, wurde er seinem Halter zurückgegeben. Dieser hatte den Hund einen Tag vor seinem Auffinden im Neckar mit einem Post auf Facebook als vermisst gemeldet. Das Veterinäramt habe bei einem Besuch vor Ort keine tierschutzrechtlichen Hinderungsgründe für die Rückgabe des Hundes festgestellt, heißt es vom Landratsamt.

Lange blieb Olaf allerdings nicht bei seinem Herrchen. Laut Polizei habe sich der Halter mit einem Tierschutzverein in der Pfalz, von dem er den Rüden seinerzeit bekommen hatte, in Verbindung gesetzt und das Tier abgegeben. Und mittlerweile sei der Vierbeiner von dem Verein an eine Familie vermittelt worden.

Während die Geschichte für Rüde Olaf also ein glückliches Ende gefunden hat, geht die Suche nach dem Täter weiter. Inzwischen ist die Belohnung für Hinweise auf 1000 Euro angewachsen. 500 Euro hat die Tierschutzorganisation Peta ausgelobt, weitere 500 Euro ein privater Tierschützer aus Neckarzimmern. "Ohne die aufmerksamen Zeugen und die Hilfe des mutigen Polizisten hätte der Hund nicht überlebt", sagt Jana Hoger, Fachreferentin für tierische Mitbewohner bei Peta.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon: 06281/9040 bei der Polizei zu melden.

Sollte ein Täter ermittelt werden, ist eine Haftstrafe nicht ausgeschlossen. "Tierquälerei ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat", betont Hoger. "Die Ermittler prüfen, ob ein Verstoß gegen den Paragraf 17 Tierschutzgesetz vorliegen könnte. Dieser sieht als Strafmaß eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe vor", erklärt Polizeisprecher Yannick Zimmerman. Über das Strafmaß habe aber letztlich ein Gericht zu befinden – so eine Täterschaft nachgewiesen werden kann.

Bei Olafs Rettungsaktion waren Polizei und Feuerwehr vor Ort. Fotos: FFW Obrigheim