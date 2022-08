In welchen Situationen konnten Sie von den in der Ausbildung erlernten ...

Man sollte handwerkliches Geschick besitzen und schwindelfrei sein. Außerdem sollte man räumliches Vorstellungsvermögen haben und auch kreativ in der Gestaltung sein. Rechnen und logisches Denkvermögen können auch nicht schaden ...

Was sollte man an Fähigkeiten mitbringen?

> Die Maler-Lackierer-Stuckateur-Innung Neckar-Odenwald hat 31 Mitgliedsunternehmen. Ihre Aufgabe ist neben der Förderung des handwerklichen Könnens von Meistern und Gesellen auch zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Betriebe beizutragen. Die Berufsgruppen decken alle Bereiche eines Gebäudes im Inneren und Äußeren ab, ebenso den Bereich Fahrzeuglackierung. Die Oberflächen von Decken, Wände und Böden sowie von Metalloberflächen werden restauriert, saniert, neu aufgebaut, wobei die Materialvielfalt alles abdeckt, was man sich vorstellen kann. Innungsunternehmen werden in der Ausbildungsgewinnung unterstützt. Die Ausbildung ist bunt und vielfältig.

An meinem Beruf gefällt mir besonders, dass man abends immer sieht, was man gearbeitet hat. Und der Vorher-Nachher-Vergleich ist immer wieder ein Erlebnis. Wenn man eine Baustelle beendet hat, alles schön aussieht und sich die Kunden darüber freuen – das ist für mich persönlich das Schönste an meinem Beruf.

Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf besonders?

Ich habe mich für den Maler-Beruf entschieden, weil er abwechslungsreich und vielseitig ist. Außerdem ist man immer in Bewegung und kann sich auspowern. Im Handwerk ist es nie langweilig und es gibt immer was Neues zu lernen und Erfahrungen zu sammeln

Sulzbach. (schat) Es ist das Ergebnis, das überzeugt. Für Yannick Ebersohl sorgt es immer wieder für Zufriedenheit und neue Motivation, wenn er am Abend sieht, was er den Tag über geleistet hat. Der 19-jährige Sulzbacher hat seine Ausbildung zum Maler und Lackierer dieser Tage gerade erfolgreich abgeschlossen, arbeitet im Familienbetrieb Bindnagel-Ebersohl – Gipser, Maler, Gerüst. Nachdem er einen Außenfassaden-Auftrag in Langenbeutlingen abgeschlossen hat, treffen wir Ebersohl im heimischen Sulzbach, wo er gerade beim einem Innenausbau mit Putzarbeiten beschäftigt ist.

Hintergrund Maler(in) > Dauer der Ausbildung: drei Jahre [+] Lesen Sie mehr Maler(in) > Dauer der Ausbildung: drei Jahre > Berufsschule: Gewerbeschule Mosbach > Anzahl der ausbildenden Betriebe im Innungsbereich: 25 > Lehrlingsgehalt: von 740 Euro (1. Ausbildungsjahr) bis 980 Euro (3. Ausbildungsjahr) Info: Weiteres im Internet unter www.kh-mosbach.de. [-] Weniger anzeigen

Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus?

Mein Arbeitsalltag ist sehr vielseitig und abwechslungsreich, es ist nie dasselbe, denn keine Baustelle ist wie die andere. Dadurch wird es nie langweilig und bleibt eben immer abwechslungsreich.

Weshalb haben Sie sich für den Beruf des Malers entschieden?

Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf besonders?

Was sollte man an Fähigkeiten mitbringen?

Gibt es auch etwas, das Sie sich anders vorgestellt hatten?

Durch meine Vorkenntnisse aus dem familieneigen Malerbetrieb kannte ich den Alltag im Berufsfeld schon sehr gut – und hatte mir deswegen auch nichts anders vorgestellt.

In welchen Situationen konnten Sie von den in der Ausbildung erlernten Fertigkeiten schon profitieren?

Im Arbeitsalltag kann man natürlich das meiste anwenden, was man gelernt hat. Aber auch zu Hause ist es sehr nützlich, weil man viel selbst machen kann. Das Theoretische, was man in der Berufsschule lernt, ist oft sehr nützlich, wenn es um Kundenberatung geht.

Gab es ein denkwürdiges Erlebnis in Ihrer Ausbildung, das Sie so schnell nicht vergessen werden?

Was ich nie vergessen werde, ist, dass ich in meinem zweiten Ausbildungsjahr mal durch eine Treppe gebrochen bin, weil noch nicht die richtigen Stufen eingelegt waren. Deswegen: Immer vorsichtig und mit Bedacht arbeiten. Die Verletzungsgefahr in handwerklichen Berufen darf man nicht unterschätzen.

Ergänzen Sie bitte folgenden Satz: Eine Ausbildung lohnt sich auf jeden Fall, weil ...

... weil immer gute, motivierte Arbeiter gesucht werden und man sich selbst verwirklichen kann. Außerdem kann man nach der Ausbildung ja noch weiter machen. Ich etwa werde im kommenden September mit meiner Meisterschule beginnen. Und für wenn das immer noch nicht genug ist, der kann danach auch noch berufsbezogen studieren. Man sieht also: Es ist nie ein Fehler, eine Ausbildung zu machen.