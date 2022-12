Nach einer kurzen Erklärung zum Essen und einigen organisatorischen Informationen war viel Zeit, das ausgedehnte Festmahl – ein typisches Weihnachtsessen in vielen deutschen Haushalten - zu genießen, mit den Tischnachbarn ins Gespräch zu kommen und die Atmosphäre zu genießen. Die Kinder, die es nicht so lang am Tisch hielt, nutzten rege die vielen Spielmöglichkeiten.

Ein festlich geschmückter Weihnachtsbaum sowie eine stimmungsvoll beleuchtete Mensa ließen den großen Raum gemütlich und heimelig erscheinen. An den kleinen Tischgruppen war freie Platzwahl, sodass sich jeder seine Gesellschaft für den Abend aussuchen durfte. In der Mitte der Tische stand jeweils ein Raclettegerät. Das Buffet mittig des Raumes bog sich förmlich unter der großen Auswahl an Zutaten, die zum Teil auch aus der Eberbacher Bevölkerung beigesteuert wurden.

Eberbach. In diesem Jahr feierten Eberbacher wieder gemeinsam in der Mensa der Steige-Schulen Weihnachten. Eingeladen dazu hatte die Freie evangelische Gemeinde Eberbach (FeG) . Bereits zum dritten Mal fand am Heiligen Abend ein festliches Weihnachtsessen in der Steige statt. Knapp 60 Menschen aus Eberbach und der näheren Umgebung folgten der Einladung, darunter diesmal auch viele Familien mit Kindern. Am Eingang roch es bereits verführerisch nach frischem Popcorn, das jeder Besucher zur Begrüßung erhielt.

Von Uta Förster

Marc Förster, der Pastor der FeG Eberbach, hieß die Gäste herzlich willkommen und richtete einen lieben Gruß von Bürgermeister Peter Reichert aus, der als Schirmherr diese besondere Aktion immer wieder gern unterstützt.

Musikalische Untermalung gab es von Günther Schork und Jens Rast. Sie begleiteten später auch die Weihnachtslieder, die gemeinsam gesungen wurden. Die Lesung der Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium durfte natürlich nicht fehlen.

Anhand einer Adventsleiter zeigte Marc Förster in einigen Sätzen auf, wie Jesus sich auf den Weg zu uns Menschen auf die Erde gemacht hat. Er verließ den Himmel bei Gott, um sich auf die gleiche Stufe wie wir Menschen zu stellen, uns gleich zu werden. Die Adventsleiter ist auf vielen Gemälden aus dem Mittelalter immer wiederzufinden.

Zu einem richtig guten Essen gehört selbstverständlich auch ein gutes Dessert. Und so gab es Eis und Plätzchen, dazu Kaffee oder Punsch. Lustig ging es anschließend mit dem Weihnachtsquiz "Schwerer die Fragen nie klingen" weiter. Spannende Fragen rund um das Thema "Weihnachten" wurden in den Tischgruppen gelöst. Ein Tisch zeigte dabei besonderes Wissen und gewann das Spiel mit 5 Punkten Vorsprung! Wie im Flug verging die Zeit. Doch bevor die Besucher sich auf den Heimweg begaben, erhielt jeder Gast noch ein kleines Geschenk. Die Kinder freuten sich über ein formschönes Handtuch mit kindlichem Motiv.

Das ganze Jahr über dürfen sich die Erwachsenen an diesen Abend zurückerinnern. Sie bekamen nämlich einen Kalender mit wunderschönen Fotoaufnahmen aus Eberbach, der extra für diesen Anlass gedruckt wurde. So ein Abend ist natürlich nur möglich, wenn viele fleißige Mitarbeiter dabei mithelfen. "In diesem Jahr haben hier vor Ort etwa 15 Leute aus unserer Gemeinde mitgeholfen, dass "Gemeinsam wird’s Weihnachten" wieder stattfinden konnte", berichtet Marc Förster. "Aber auch schon im Vorhinein haben engagierte Hände beim Dekorieren, Aufbauen, Einkaufen und Planen geholfen." Einige Gäste blieben sogar länger, um beim Aufräumen und Spülen behilflich zu sein.

Die Gästeschar war bunt gemischt. Neben den bereits erwähnten Familien fanden sich auch Einzelpersonen, ukrainische Mitbürger sowie Paare ein. Aus jeder Generation waren Gäste zu finden. Einige der Besucher waren in den vergangenen Jahren schon einmal bei "Gemeinsam wird’s Weihnachten" dabei, andere erlebten den Heiligabend zum ersten Mal auf diese Weise. Die FeG Eberbach blickt dankbar auf den gelungenen Abend und die fröhliche Stimmung zurück. "Besonders haben wir wieder die gute und unkomplizierte Zusammenarbeit mit der Stadt und den Mitarbeitern der Schulen geschätzt", freut sich der Pastor.