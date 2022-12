Adelsheim. (pm) "Ohne Kurt Jaschek würde es die Feuerwehr- und Stadtkapelle Adelsheim so, wie es sie heute gibt, nicht geben" sagte die Vorsitzende Katharina Eibner. Der Ehrendirigent Kurt Jaschek verstarb am Freitag, am Tag vor dem Jahreskonzert der Feuerwehr- und Stadtkapelle.

Im Jahr 1968 übernahm Kurt den Dirigentenstab von Heinrich Ebel. Was sich anschloss war eine Erfolgsgeschichte, die maßgeblich mit Kurt und seiner Frau Resi verbunden war. In den kommenden 25 Jahren führte er mit herausragendem Engagement und großer Voraussicht die Geschicke der Feuerwehr- und Stadtkapelle Adelsheim.

Mit der Gründung der Jugendkapelle im Jahr 1964 leistete er Pionierarbeit in der Jugendausbildung und sorgte mit einer großartigen und qualifizierten Ausbildung dafür, dass die Nachwuchsarbeit für die Stadtkapelle fortwährend gesichert war. Jugendfreizeiten, die er mit seiner Frau Resi organisierte, leitete und betreute, die Teilnahme an allen Wertungsspielen des Blasmusikverbands sowie sein ständiger Einsatz, die Kapellen weiterzuentwickeln, prägen und wirken bis heute nach. Von 1961 bis 1983 war er auch stellvertretender Verbandsjugendleiter im Blasmusikverband Tauber-Odenwald-Bauland. Als "Vater" der Feuerwehr- und Stadtkapelle Adelsheim wurde er 1992, als er nach 25 Jahren den Dirigentenstab abgab, zum Ehrendirigenten ernannt.

Auch im musikalischen Ruhestand war Kurt einer der größten Unterstützer von Jugend- und Stadtkapelle. Ob bei Festen oder Konzerten, Kurt war als Helfer und Gast immer zur Stelle und bis zuletzt, bei der Serenade im Sommer 2022, der Feuerwehr- und Stadtkapelle Adelsheim eng verbunden.

"Mit Kurt Jaschek verlieren wir nicht nur unseren Ehrendirigenten. Wir verlieren einen Musiker und Dirigenten, einen Macher und Visionär, ein Vorbild und Mann mit großem Herz für die Blasmusik. Seine nachhaltige Arbeit wirkt in uns fort und ist ein fortwährendes Gedenken an ihn, das wir in ewigen Ehren und Gedenken halten werden", so die einhellige Meinung der Musiker.