Viele Besucher stammen aus der Region und kommen jedes Jahr wieder, allerdings gibt es auch immer wieder spontane Gäste aus weiterer Entfernung. "Sie werden oft über die Hinweisschilder auf das Labyrinth aufmerksam", lässt er wissen. An Donnerstagen und Freitagen hat man sich in diesem Jahr erstmals auf das Ausrichten von Kindergeburtstagen spezialisiert. "Meist kommen Familien mit Kindern, aber auch Omas und Opas mit ihren Enkelchen sind oft hier", erklärt Bernadette Mohr. Alle Generationen eint ihre Spielfreude: An neun Stationen gibt es Hinweise für ein kleines Rätsel, das es zu lösen gilt – und natürlich gibt es "was zu gewinnen".

Schweinberg. (adb) Wer kopfüber ins "Weltraum-Labyrinth" eintauchen möchte, muss keine fernen Sterne besuchen und auch kein Raumschiff besteigen: Es genügt, wenn man ins beschauliche Schweinberg kommt – genauer gesagt auf den Hof der Familie Mohr. Dort lockt auch in diesem Jahr wieder ein besonderes Maislabyrinth, das auf knapp 30.000 Quadratmetern von der Erdkugel über den Saturn bis hin zu einem Astronauten allerhand Galaktisches bietet.

Die Planung beginnt für Landwirtschaftsmeister Christoph Mohr und seine Familie, zu der neben seiner Frau Tina und den Kindern auch Vater Willibald und Mutter Bernadette gehören, jedes Jahr mit der Auswahl eines passenden Motivs. "Ursprünglich wollten wir ein Friedensmotiv nehmen, um an den schrecklichen Ukraine-Krieg zu erinnern, aber das erschien uns dann doch als zu politisch und zu ernst – ein Maislabyrinth ist schließlich ein Freizeitvergnügen, das der ganzen Familie Spaß machen und eine Auszeit vom Alltag schenken soll. Und der Weltraum ist ein Thema, auf das viele Kinder voll anspringen!", sagt Christoph Mohr. Das Motiv sei jedes Jahr "eine Winterarbeit", während es im Sommer ans Anlegen des Labyrinths gehe. "Das dauert immer rund zwei Wochen", betont Senior Willibald Mohr.

Die Zielgruppe sind eindeutig Familien: "Das Labyrinth ist für Familien mit Kindern ab etwa vier Jahren geeignet, wobei Kinderwagen mit großen und robusten Rädern auch durchkommen", informiert Tina Mohr. Über Gäste freuen sich die Mohrs jeden Tag: Zwar hat die Familie ihren "Irrgarten" offiziell nur wochenendweise geöffnet, doch finden sich täglich Besucher ein – und jeder ist gern gesehen. "Unter der Woche ist das Labyrinth auch zugänglich, allerdings ohne größere Bewirtung. Biergarten, Crêpes und Ähnliches gibt es nur am Wochenende", verdeutlicht Christoph Mohr.

Mit der Resonanz zeigt man sich bislang zufrieden, doch sei ein gewisser Unterschied über die Jahre zu beobachten: "Während der Pandemie-Jahre 2020 und 2021 kehrte ein ,Corona-Effekt‘ ein. Viele kamen zu uns, nachdem zahlreiche Einrichtungen vorübergehend geschlossen waren. Der Ansturm war überwältigend, was aber auch einen sehr hohen Arbeitsaufwand mit sich brachte – wir waren mitunter rund um die Uhr auf den Beinen. Es war natürlich gigantisch, was hier ablief, aber es war an manchen Tagen fast nicht mehr zu steuern!", blicken Christoph und Tina Mohr auf in jeder Hinsicht bewegte Zeiten zurück.

So dankbar und erfreut man für diese Erfahrung auch sei, könne der aktuelle Zustand ebenfalls als zufriedenstellend angesehen werden. "Die Besucherzahlen gingen nicht sprunghaft nach unten, aber man merkt schon, dass inzwischen andere Attraktionen auch wieder geöffnet haben. Dennoch freuen sich die Besucher und lassen immer mal wieder ein nettes Lob da, was uns natürlich freut – das ist sozusagen der Dank für den nicht zu verachtenden Aufwand", fasst Christoph Mohr zusammen.

Corona sei unter den Gästen kein großes Thema mehr: "Für Verunsicherung sorgen momentan eher Hitze und Dürre. Wie extrem die Trockenheit ist, merken auch wir. Das zeigt sich besonders eindrücklich am Mais: Im letzten Jahr streckte er sich noch auf 3,50 Meter, während es zur Zeit nur 2,10 Meter sind. Das sind in etwa die Themen, die wir unseren Besuchern ein wenig näherbringen wollen – wir zeigen ihnen nicht nur das Maislabyrinth, sondern auch die ganze Landwirtschaft", sagt der Landwirtschaftsmeister und bedauert, dass viele Menschen keinen Bezug mehr zu den Tieren hätten und die Landwirtschaft "eher aus den allzu negativen Schlagzeilen als aus dem realistischen Alltag" kennen würden. "Daher wollen wir auf zwanglose Weise mit unseren Gästen in den Dialog treten – dafür bietet sich das Labyrinth an", betont Christoph Mohr.

Auch in diesem Jahr hält die ganze Familie fest zusammen, wenn es um das Maislabyrinth geht. Tatkräftig hilft ebenfalls wieder die befreundete Familie Jira aus Königheim-Brehmen mit: "Sie sind nahezu jedes Wochenende bei uns – ein unschätzbarer und super toller Beistand!", erklärt Tina Mohr erfreut.

Im nächsten Jahr werde es aller Voraussicht nach wieder ein Maislabyrinth geben: "Die Ideen gehen uns nicht aus, so wie sich Motive auch im nächsten Jahr ergeben und es immer wieder Neuigkeiten gibt wie unser in diesem Jahr erstmals aufgebautes Maisbad für die Kinder – sind wir einfach mal gespannt", merkt sie abschließend an.

Info: Das Maislabyrinth ist noch bis zum 25. September jeweils samstags und sonntags zwischen 10 Uhr und 19.30 Uhr mit Bewirtung geöffnet (werktags ohne größere Bewirtung). Festes Schuhwerk ist empfehlenswert. Weitere Informationen im Internet unter www.hofladen-mohr.de sowie unter Telefon 06283/8529.