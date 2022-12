Fast 80 Prozent stimmen für das Neubaugebiet in Haag

Demnach entstehen jeweils zwei Doppelhaushälften und ein freistehendes Gebäude. Die Hauptgebäude sollen mit Satteldächern in dunklem Farbton eingedeckt werden. Geheizt werden sollen die Häuser mittels Wärmepumpe und einer gemeinsamen Technikzentrale.

Die Bestandsgebäude sollen dafür abgebrochen und an ihrer Stelle drei Gebäude mit insgesamt fünf Wohneinheiten errichtet werden. Bauingenieur Oliver Gärtner von Ehrhardt und Hellmann stellte nach der Begrüßung der Anwesenden durch Bürgermeister Jan Frey das Vorhaben mit dem Titel "Wohnglück im Kleinen Odenwald" näher vor. Dieses Neubauvorhaben soll auch zur Aufwertung des gesamten Straßenzugs an der Heidelberger Straße dienen.

Haag. Eine Informationsveranstaltung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Heidelberger Straße 41" im Schönbrunner Ortsteil Haag fand in der Raingartenhalle statt. Nur 15 Zuhörer, darunter ein halbes Dutzend Gemeinderäte, interessierten sich für das Projekt.

Von Marcus Deschner

Oliver Gärtner stellt die Pläne für das Bau-Projekt vor. Foto: Marcus Deschner

Wie berichtet, hat die Firma Ehrhardt und Hellmann aus Ludwigshafen das Gelände, auf dem das Ehepaar Göllner lange Zeit ein Lebensmittelgeschäft betrieben hat, von einer Erbengemeinschaft erworben. Das Gelände soll nun im Zuge der innerörtlichen Nachverdichtung neu überbaut werden.

Die Bestandsgebäude sollen dafür abgebrochen und an ihrer Stelle drei Gebäude mit insgesamt fünf Wohneinheiten errichtet werden. Bauingenieur Oliver Gärtner von Ehrhardt und Hellmann stellte nach der Begrüßung der Anwesenden durch Bürgermeister Jan Frey das Vorhaben mit dem Titel "Wohnglück im Kleinen Odenwald" näher vor. Dieses Neubauvorhaben soll auch zur Aufwertung des gesamten Straßenzugs an der Heidelberger Straße dienen.

Demnach entstehen jeweils zwei Doppelhaushälften und ein freistehendes Gebäude. Die Hauptgebäude sollen mit Satteldächern in dunklem Farbton eingedeckt werden. Geheizt werden sollen die Häuser mittels Wärmepumpe und einer gemeinsamen Technikzentrale.

Sandra Rech von Ehrhardt und Hellmann zeigte Gestaltungsbeispiele und erläuterte, dass die Häuser je etwa 140 Quadratmeter Wohn- und zwölf Quadratmeter Nutzfläche haben sollen. Vorgesehen sind zwei Vollgeschosse, Carports und Stellplätze.

Lena Foltin von der MVV Regioplan ging auf den Geltungsbereich des künftigen Bebauungsplans ein. Sie klärte auch über den zeitlichen "Fahrplan" auf. Demnach könnte der Gemeinderat auf seiner kommenden Sitzung im Januar den Aufstellungsbeschluss für den neuen Bebauungsplan, der den vorherigen Bebauungsplan aus dem Jahr 1962 ablöst, fassen.

Im Februar käme es dann zum Offenlagebeschluss, Anfang März zur Bekanntmachung und anschließend zur einmonatigen Offenlage. Abwägung und Erarbeitung der Satzungsfassung seien für April/Mai 2023 vorgesehen, ehe mit dem Satzungsbeschluss und der Rechtskraft des Plans der Schlussakkord gesetzt werde. Mitte 2023 könnten dann die Bagger anrollen.

Dunkle Wolken über einem verlassenen Anwesen: Das Haus mit dem ehemaligen Laden wurde von einer Erbengemeinschaft an Ehrhardt und Hellmann verkauft. Foto: Carmen Oesterreich

Kaum Fragen aus dem Kreis der Zuhörer tauchten in der Aussprache auf. Heftig kritisierte jedoch Ulrich Grözinger aus Haag, "dass man für die Ortsmitte von Haag keine besseren Ideen hat". Er hätte sich beispielsweise dort ein Lädchen – ähnlich dem Dorfladen in Neunkirchen – gewünscht. Die Gemeinde hätte das Areal erwerben sollen. Doch so werde Haag immer mehr zur "Schlafstätte".

"Wurde hier nach Sympathie und Gesicht entschieden?", fragte Grözinger provokativ in Anspielung auf den Investor. "Wir hatten sehr wohl Ideen im Rahmen des Projekts ’intelligente Marktplätze‘", wollte Frey Grözingers Behauptungen so nicht stehen lassen. Die Gemeinde habe ebenfalls versucht, das Gelände zu erwerben, sei an den damals noch bestehenden Eigentumsverhältnissen aber gescheitert.

Ort des Geschehens

Direkt an der Durchgangsstraße des Schönbrunner Ortsteils Haag sollen die vier Doppelhäuser und die „Wohneinheit“ (links) gebaut werden. Repro: RNZ

Dem Gemeinderat sei das nun vorliegende Konzept vor einiger Zeit schon vorgestellt worden. Das Gremium nahm’s laut Frey "positiv auf". Im Übrigen entscheide man "völlig gesichtslos", wollte sich der Bürgermeister auch diesen Vorwurf nicht gefallen lassen. "Jetzt lass‘ doch mal die Kerch im Dorf", entfuhr es schließlich Gemeinderat Jürgen Bayer, als Grözinger erneut nachbohrte. Nach einer dreiviertel Stunde war die Info-Veranstaltung vorbei. Die Präsentation des Bauunternehmens kann auf der Website der Gemeindeverwaltung eingesehen werden. "Jedermann kann Anregungen und Änderungswünsche vorbringen", ist darin zu lesen. Die Offenlegung des Planentwurfs werde rechtzeitig im Amtsblatt der Gemeinde Schönbrunn angekündigt.