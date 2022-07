Von Marcus Deschner

Schönbrunn-Haag. Einen Schritt weiter ging’s am Donnerstagabend mit der Realisierung des Neubaugebiets "Im Viertel III" in Haag. Bei einer Bürgerinformationsveranstaltung stellten Geschäftsführer Dr. Alexander Kuhn und Umweltplaner Fabian Roth von der MVV Regioplan, die das Projekt umsetzt, sowie Bürgermeister Jan Frey in der Raingartenhalle das Konzept vor.

Frey warf nach der Begrüßung von etwa 30 Bürgern sowie zwei Dritteln des Gemeinderats einen Blick in die "Historie": Seit Jahren sei man in der Gemeinde mit der Schaffung von Bauplätzen beschäftigt. Denn die Nachfrage danach sei stetig hoch und konstant.

Allein: Außer wenigen Flächen in Moosbrunn habe man derzeit keine Plätze in kommunaler Hand. Die meisten noch freien Bauplätze befänden sich in Privatbesitz. Und da sei die Verkaufsbereitschaft nicht gerade hoch. Folglich habe man die Neuerschließung in Haag ins Auge gefasst.

Der Gemeinderat habe vor fast exakt einem Jahr den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan getroffen. Dagegen habe sich mit der Gründung einer Bürgerinitiative Widerstand geregt. Deren Ziel sei es gewesen, den Beschluss "zu kippen", nachdem zuvor Kompromissgespräche gescheitert seien.

Am 20. März dieses Jahres habe der erste Bürgerentscheid in Schönbrunn stattgefunden. 46 Prozent der Stimmberechtigten haben laut Frey daran teilgenommen. Mit dem Ergebnis, dass sich lediglich 21 Prozent gegen das Baugebiet entschieden haben, 79 Prozent befürworteten die Weiterverfolgung der Pläne.

Freilich habe der Entscheid die ursprünglich verfolgte Zeitschiene etwas zurückgeworfen. "Das heute vorgestellte Konzept ist nicht in Stein gemeißelt", stellte Frey klar. Es sei lediglich ein erster Entwurf, der noch verändert werden könne.

Bürgermeister Jan Frey, MVV-Regioplan-Geschäftsführer Dr. Alexander Kuhn und Umweltplaner Fabian Roth (v.r.) stellten das Konzept für das Neubaugebiet „Im Viertel III“ vor. Foto: Marcus Deschner

Dr. Alexander Kuhn stieg näher in die Materie ein. Der Bebauungsplan werde im beschleunigten Verfahren nach Paragraf 13b des Baugesetzbuches aufgestellt, was im Gegensatz zum herkömmlichen Prozedere einige Zwischenschritte bzw. Prüfungen erspart.

Der Plan umfasse eine Fläche von 2,3 Hektar über acht Flurstücke, die überbaubare Fläche betrage knapp 6000 Quadratmeter. Vorgesehen seien dort 30 Bauplätze mit einer Größe zwischen 360 und 650 Quadratmetern. Es ...