Region Wiesloch. (hds) In vielen Branchen fällt heute der Startschuss für die Ausbildung. Nur: Viele Stellen sind noch offen, es fehlen Bewerberinnen und Bewerber. Und wie sieht es hier in der Region aus? Die RNZ hat bei drei unterschiedlichen Unternehmen nachgefragt: bei der Bäckerei Rutz mit zentralem Sitz in Walldorf, bei Metallbau Menges-König im Rauenberger Stadtteil Rotenberg und beim Wieslocher Haarstudio Fahn in der Hauptstraße.

Die Einschätzungen und die tatsächliche Situation sind bei den drei Betrieben durchaus unterschiedlich. Während bei der Bäckerei Rutz in Walldorf die Zahl der Bewerbungen und damit die Einstellungen für einen Ausbildungsplatz spürbar zurückgingen, war es bei Menges-König eher unproblematisch, die eine Stelle zu besetzen und auch bei Fahn wurde man schnell fündig.

"Üblicherweise bieten wir zehn oder mehr Ausbildungsplätze in den unterschiedlichen Bereichen an, in diesem Jahr konnten wir nur drei tatsächlich besetzen", so Oliver Rutz, einer der Geschäftsführer der "Bäckerei Rutz". Insgesamt beschäftigt das Unternehmen etwa 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Walldorf und den Filialen in der Region. Trotz vieler Bemühungen – man war vor den Corona-Einschränkungen in den Schulen präsent und hatte Praktika angeboten – hielt sich der diesjährige Andrang eher in überschaubaren Grenzen.

"Wir hoffen natürlich auf jene, die sich nach einer begonnenen Ausbildung umorientieren wollen, da sind wir offen", so Rutz. Es komme dabei nicht in erster Linie auf das jeweilige Abschlusszeugnis an, sondern auf das persönliche Engagement der Bewerberinnen und Bewerber.

Wie Rutz betonte, sei die Bäckerei-Branche krisensicher: "Wir konnten während der Corona-Hochphase weiterarbeiten und unsere produzierten Waren verkaufen, sicher ein Aspekt, der in der heutigen Zeit ein wichtiger Punkt ist." Auch habe er beobachtet, dass verstärkt junge Männer den Weg in den Verkauf finden würden. "Bei vielen kommt der Spaß am Verkaufen tatsächlich erst, wenn man mal selbst hinter der Theke gestanden hat und in Kommunikation mit den Kundinnen und Kunden eingetreten ist." Man habe, im Gegensatz zu den zurückliegenden Jahren, auch weniger Flüchtlinge einstellen können, da sei eine Stagnation eingetreten.

Eher unkompliziert gestaltete sich die Suche nach einem Auszubildenden bei Metallbau Menges-König in Rauenberg. Wie Monika Kolb aus dem dortigen Büro auf RNZ-Anfrage berichtete, habe man die eine Stelle – Ausbildung zum Metallbauer – relativ schnell besetzen können. Ob es dabei um Industrie- oder Vordächer geht, Treppen, Geländer oder Brücken: Beginnend mit der Beratung, über die Herstellung der gewünschten Produkte bis hin zur fachmännischen Montage und dem dazugehörigen Service wird bei der Rotenberger Firma das gesamte Portfolio aus einer Hand geliefert. Insgesamt sind 16 Mitarbeiter mit von der handwerklichen Partie sowie zwei Damen im Büro. "Man kennt uns eben und der junge Mann, der jetzt bei uns anfängt, kommt selbst aus Rotenberg", sagte Kolb.

"Im April hat eine junge Frau ein Praktikum bei uns absolviert, jetzt hat sie offiziell mit ihrer Ausbildung angefangen, und zwar bereits am 1. August", konnte Jörg Fahn vom gleichnamigen Haarstudio in Wiesloch vermelden. Im letzten Jahr hatte man nur eine Bewerbung, diesmal flatterten gleich fünf Anfragen auf den Tisch. "Aber nur zwei Personen haben sich tatsächlich bei uns vorgestellt", sagte Fahn.