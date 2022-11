Von Marcus Deschner

Schönbrunn-Allemühl. Nicht ganz im ursprünglich vorgesehenen Zeitplan sind die Sanierungsarbeiten an der Kreisstraße K4108 zwischen Allemühl und Schwanheim.

Ging man bisher von einem Ende der Bauzeit zum 31. Oktober aus, so wurde auch wegen Mehrarbeiten nun der 3. Dezember terminiert, informierte Bürgermeister Jan Frey in der jüngsten Gemeinderatssitzung. So lange bleibt die Schönblickstraße für den Durchgangsverkehr also noch gesperrt. Anwohner können zwar zu ihren Häusern gelangen, müssen ihre Autos jedoch teilweise außerhalb des Baustellenbereichs abstellen.

Die Abfräsarbeiten bis zur Ortsdurchfahrt/Landesstraße 595 sind mittlerweile erledigt, dieser Tage soll die neue Wasserleitung verlegt werden.

Ein Missgeschick passierte vergangenen Donnerstagmorgen, als bei Erdarbeiten ein Fernmeldekabel abgerissen wurde. Mehrere Häuser im Gebiet um den Brunnen waren einige Tage vom Netz buchstäblich abgeschnitten.