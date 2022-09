Osterburken. (F) Seit vier Wochen ist die Landesstraße L 1095 auf dem 7,5 Kilometer langen Abschnitt zwischen Osterburken und Berolzheim mittlerweile für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. In dieser Zeit wurden umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an der Straße durchgeführt sowie eine neue Deckschicht aufgetragen. Diese Asphaltarbeiten sind bereits durch die Firma Trend-Bau beendet.

Die Kosten der Baumaßnahme in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro werden vom Land Baden-Württemberg getragen.

Das regnerische Wetter in den letzten Tagen ließ es jedoch nicht zu, die noch fehlenden neuen Straßenmarkierungsarbeiten aufzubringen und somit die Maßnahme termingerecht am Freitag letzter Woche abzuschließen, wenngleich die Arbeiten an diesem Tag – nach einigen Tagen Zwangspause – wieder aufgenommen werden konnten.

Aktuell sind neben den noch ausstehenden Markierungsarbeiten auch noch die Bankette anzugleichen. Die restlichen Arbeiten sollen bis Mittwoch abgeschlossen sein.

Aufgrund der Verzögerungen und der noch nicht abgeschlossenen Arbeiten ist es daher erforderlich, dass die Landesstraße 1095 zwischen Osterburken und Berolzheim noch weitere drei Tage für den Durchgangsverkehr gesperrt bleiben muss, wie jetzt vom Land mitgeteilt wurde.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe bittet die Verkehrsteilnehmenden für die Belastungen und Behinderungen um Verständnis. Mit einer Öffnung der Vollsperrung ist somit voraussichtlich am Donnerstag zu rechnen.

Aktuelle Informationen zur Verkehrslage und zu Baustellen in Baden-Württemberg sind unter VerkehrsInfo BW und in der VerkehrsInfo BW-App zu finden.

Update: Sonntag, 18. September 2022, 18.15 Uhr