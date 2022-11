Von Rüdiger Busch

Buchen. Mit seinem Programm "Obacht Miller" gastiert der aus Walldürn stammende Kabarettist Rolf Miller am Freitag, 25. November, um 20 Uhr in der Stadthalle in Buchen. Wir haben uns mit dem 55-Jährigen vorab über Witze in Zeiten der Hypermoral und die am Sonntag beginnende Fußball-Weltmeisterschaft unterhalten.

Freuen Sie sich