Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Die RNZ-Weihnachtsaktion im Neckar-Odenwald-Kreis steuert wieder auf ein sehr gutes Ergebnis zu. Soviel sei verraten: Seit Donnerstag ist die Summe auf dem Spendenkonto sechsstellig. Zu Weihnachten berichten Renate Körber (Fachbereichsleitung Soziales des Landratsamtes), Guido Zilling (Diakonisches Werk) und Meinrad Edinger (Caritasverband), wie wichtig die Hilfe der RNZ-Leser für die Menschen in der Region ist.

Die Weihnachtsaktion läuft trotz Inflation und Ukraine-Krieg sehr gut. Hätten Sie das erwartet?

Renate Körber: Nein, mit dieser großzügigen Spendenbereitschaft war nicht zu rechnen. Aber dafür ist es umso schöner. Die damit verbundene Botschaft, dass trotz aller Widrigkeiten das Miteinander und die Solidarität einen hohen Stellenwert genießen, ist ein großartiges Signal.

Guido Zilling: Ich bin wirklich positiv überrascht, denn es sind doch viele Familien bereits gezwungen, an vielen Stellen einzusparen.

Meinrad Edinger: Es war sicher nicht zu erwarten, nachdem die Bevölkerung nahezu das ganze Jahr hindurch auf vielfältige Weise – insbesondere auch finanziell – geholfen hat, die Leiden des Krieges zu lindern. Herzlichen Dank!

Wie viel Geld hatten Sie denn für kurzfristige Hilfen zur Verfügung, bevor es die RNZ-Weihnachtsaktion gab?

Zilling: Wir hatten etwa 1500 Euro für ein ganzes Jahr zur Verfügung, womit wir natürlich nur wenigen Menschen im Neckar-Odenwald-Kreis helfen konnten. Viele begründete Anfragen mussten wir leider ablehnen, weil das Geld einfach nicht gereicht hat.

Edinger: Bei uns waren es 3000 Euro im Jahr.

Körber: Beim Landkreis sind die Mittel für Freiwilligkeitsleistungen sehr begrenzt und unterliegen engen Voraussetzungen. Soziale Hilfen werden in der Regel nur aufgrund eines gesetzlichen Anspruchs gewährt und dann aus Kreismitteln finanziert. Darüber hinaus gab es vor der RNZ-Weihnachtsaktion kein gesondertes Budget für Freiwilligkeitsleistungen.

Wie verändern die Spendenmittel der Weihnachtsaktion Ihre Arbeit?

Edinger: Wir können direkt, unbürokratisch und effizient Hilfe leisten und damit Zuversicht geben. Die Mittel sind ein Segen für Menschen, die unvorbereitet einen Schicksalsschlag erleiden, in finanzielle Not oder in materielle Not kommen, wie es die Fallbeispiele verdeutlichen, und die entsprechenden Ressourcen nicht haben.

Körber: Auf die originäre Sachbearbeitung haben sie zunächst keinen Einfluss. Aber sie helfen das ganze Jahr über akute Notlagen zu lindern, und sie wecken Zuversicht. Die Spendenmittel eröffnen unseren Mitarbeitern die Möglichkeit, in Einzelfällen gezielt und unkompliziert zu helfen, insbesondere wenn die Fachleute einen notwendigen Bedarf sehen, aber eine gesetzliche Unterstützungsleistung ausscheidet.

Zilling: Für uns steht weiterhin die Beratung im Mittelpunkt, denn wir möchten mit den Menschen Wege aus der Notsituation finden, die längerfristige Entlastung versprechen. Durch die großzügigen Spendengelder aus der Weihnachtsaktion sind wir in der Lage, schnell und unbürokratisch ganz konkret Hilfe zu leisten.

Wie erfahren Sie denn davon, dass eine Notlage vorliegt? Und wie können Sie einschätzen, ob es tatsächlich so ist?

Körber: Ob und in welchem Ausmaß eine Notlage vorliegt, können am besten die Fachkräfte einschätzen, die regelmäßig Kontakt mit den Familien oder Einzelpersonen haben. In der Regel kommen diese Meldungen von den Sozialdiensten des Jugendamts und des Jobcenters, aber auch über die Sozialhilfe und Eingliederungshilfe sowie das Frauen- und Kinderschutzhaus. Auf diesem Weg werden die Spendenmittel breit gestreut und die zweckmäßige Verwendung kann sichergestellt werden.

Edinger: Die Weihnachtsaktion hat Tradition und somit auch die geleistete Hilfe durch die Partner der Aktion. Die Hilfe der Weihnachtsaktion ist im besten Sinne bekannt. Die Nachweise müssen natürlich erbracht werden, aber Berufs- und Lebenserfahrung sind hierbei so unerlässlich, wie die fachliche Qualifikation in der Beurteilung der individuellen Notlage.

Zilling: Sehr viele Menschen kommen direkt auf uns zu, weil sie nicht mehr weiter wissen, es gibt aber auch einige, die von Verwandten, öffentlichen Stellen, Nachbarn und anderen den Hinweis bekommen. Diese Hinweise sind vor allem für die Menschen wichtig, die sich nicht trauen, ihre Not offen zu machen und sich dafür schämen.

Wie reagieren die Menschen, die Unterstützung bekommen?

Zilling: Die Reaktionen sind unterschiedlich. Manche sind peinlich berührt, andere sind einfach nur erleichtert, dass mit dieser Hilfe die größte Not zunächst einmal überwunden werden kann. Bei vielen Ratsuchenden überwiegt die Dankbarkeit über diese unerwartete Unterstützung.

Edinger: Wenn in einer Notlage geholfen wurde, wissen die Menschen dies zu schätzen. Es ist mehr als pragmatische Hilfe. In diesen Zeiten geht es um Zukunftsperspektiven, und darum, das Verfallen in Resignation oder Gleichgültigkeit zu verhindern. Es ist mehr als Freude, die uns entgegenkommt, es ist das, was wir gerade auch in den Tagen vor Weihnachten und aus dem Weihnachtsfest erfahren dürfen: Zuversicht. Die Menschen kommen in Verzweiflung und gehen mit Zuversicht – mehr ist nicht möglich.

Körber: Die Betroffenen sind für die Unterstützung aus der RNZ-Weihnachtsaktion sehr dankbar und schöpfen neue Hoffnung, die zunächst ausweglose Situation doch bewältigen zu können. Sie fühlen sich nicht völlig allein gelassen.

Hat sich die Bedürftigkeit in diesem Jahr wegen Inflation und des Ukraine-Kriegs verändert?

Edinger: Ja, es sind mehr Menschen, die zu uns kommen, und der Anteil derer, bei denen das Arbeitseinkommen allein für den Alltag nicht mehr ausreicht, geschweige denn für eine unverschuldete Notlage, steigt.

Körber: Eine grundlegende Änderung der Bedürftigkeit haben wir bisher nicht festgestellt. Bereits in den vergangenen Jahren wurden überwiegend Spenden im Bereich des Elementarbedarfs gewährt. Die Inflation und der Ukraine-Krieg haben selbstverständlich einen wachsenden Einfluss. Festzustellen ist, dass sich die durchschnittliche Höhe der Zuwendungen erhöht hat.

Zilling: Die finanzielle Not und die Sorge darüber, wie auch im kommenden Jahr die Rechnungen für Heizung und Strom oder einfach nur der alltägliche Einkauf gezahlt werden können, haben deutlich zugenommen. Man kann sagen, dass die Sorge, finanziell über die Runden zu kommen, mitten in der Gesellschaft angekommen ist. Manche der Ratsuchenden hätten es vor einem Jahr noch nicht für möglich gehalten, selbst in eine solche Notlage zu kommen.

Heute ist Weihnachten: Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie gerne verbessert wissen?

Zilling: "Du bist ein Gott, der mich sieht", so lautet die Losung der Kirchen für das kommende Jahr. Ich wünsche mir, dass sich die Menschen durch uns gesehen fühlen, die in Not sind, die nicht mehr weiter wissen. Die Weihnachtsaktion ist eine ganz wertvolle Möglichkeit, Sozialleistungen und andere Hilfen unbürokratisch und sinnvoll zu ergänzen. Leider bekommt das Netz der Daseinsfürsorge zunehmend Lücken und nicht mehr alle Menschen bekommen verlässliche und angemessene Hilfen. Ich wünsche mir, dass die Not der Menschen stärker gesehen und gemeinsam passende gesellschaftliche Antworten gefunden werden.

Edinger: Ausreichend angemessenen Wohnraum zu haben.

Körber: Mein dringendster Wunsch wäre ein Ende des Ukraine-Kriegs und ein friedlicheres Jahr 2023. Denn die Auswirkungen dieses Krieges, besonders auf diejenigen, die sich bereits zuvor in einer finanziell schwierigen Lage befunden haben, sind eine außerordentlich große Belastung. Bei der gegenwärtigen Zerreißprobe für unsere Gesellschaft wünsche ich mir, dass Rücksichtnahme und Miteinander erhalten bleiben.

Spendenkonto: IBAN: DE 58.6745.0048.0004 3723 97.