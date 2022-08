Der kleine Eliah brachte die Thematik dabei gleich auf den Punkt. Mit einem Blick auf die überdimensionalen Milchbehälter in Sindolsheim fragte er "Was macht ihr eigentlich mit der ganzen Milch? Ursula Krauth: "Damit produzieren wir Käse." Aber Eliah war noch nicht befriedigt. Schnell hakte er nach: "Und was macht ihr dann mit dem ganzen Käse?" Vorstand Ursula Krauth: "Den verkaufen wir an Menschen in der Region, die gerne Käse essen." – Nach den Fragen des pfiffigen kleinen Burschen wusste man schon in groben Zügen, was hier in der Kirchen-Käserei in Sindolsheim Tag für Tag geleistet wird. Mit folgendem Stichwort-Katalog wollen wir einen tieferen Einblick in das anspruchsvolle Projekt "Kirchen-Käserei Sindolsheim" werfen:

Eingangs begrüßte RNZ-Redakteur Joachim Casel die 20 Teilnehmer aus dem gesamten Neckar-Odenwald-Kreis in der Baulandgemeinde Sindolsheim, einem Ortsteil von Rosenberg, und zeigte sich von der Resonanz sehr angetan: "Es musste sogar das Los entscheiden, weil sich mehr Menschen angemeldet hatten, als Plätze zur Verfügung standen." Dann stellte der Redakteur die Sommertour der Redaktionen Mosbach und Buchen mit einem vielfältigen Programm vor, die von den Teilnehmern in Sindolsheim auch ausdrücklich gelobt wurde. Der Dank von Joachim Casel galt Ursula Krauth, der er ein Präsent der RNZ überreichte.

Sindolsheim. (joc) Er ist nicht nur ein Stück Heimat, er schmeckt auch noch außerordentlich gut. Die Rede ist vom Bio-Käse der Kirchen-Käserei Sindolsheim . Am Freitag konnten die 20 Teilnehmer der RNZ-Sommertour diesen Käse nicht nur probieren, sondern ihn sogar – unter fachmännischer Anleitung von Ursula Krauth von der Käserei – auch selbst herstellen (siehe Artikel unten). Und das war eine spannende Sache, die offenbar Menschen jeden Alters anspricht. Vom sechsjährigen Eliah bis hin zum Rentner waren am Freitag alle Altersklassen vertreten. Und alle hatten bei dem Gemeinschaftserlebnis gleichermaßen viel Spaß. Garant dafür war in erster Linie Vorstand Ursula Krauth von der Kirchen-Käserei Sindolsheim, die sich viel Zeit nahm und überaus informativ und unterhaltsam die Produktion des Käses begleitete.

Käserin Ursula Krauth bei der Arbeit. Foto: Joachim Casel

Vor und während der Käseherstellung durften die Teilnehmer Fragen stellen:

> Das Projekt: Die Kirchen-Käserei Sindolsheim ist eine gemeinnützige Genossenschaft, die sich für Menschen mit Behinderung engagiert. Vorstand Ursula Krauth erläutert Sinn und Zweck der Genossenschaft: "Als Teil von Kirche haben wir eine Vision. Eine Schau- und Erlebniskäserei, in der Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam auf handwerkliche Weise schmackhaften Käse herstellen. Angetrieben werden wir von unserer christlichen Motivation. Sie macht es möglich, dass Menschen sich mit Kreativität und Liebe einbringen. Als diakonische Einrichtung wollen wir dem Ziel der Inklusion ein Stück näherkommen, ein Leben ohne Ausgrenzung, ein Leben, in dem eine Gemeinschaft unterschiedlich begabter Menschen ein wunderbares Produkt herstellt."

> Seit wann gibt es die Genossenschaft? Seit 2015 mit Sitz in Sindolsheim (vorher als nicht eingetragene Genossenschaft in Hohenstadt). Der verstorbene frühere Ortsvorsteher Siegfried Frank hat testamentarisch verfügt, dass sein ehemaliges landwirtschaftliches Anwesen gemeinnützige Verwendung finden soll. Dafür ist man dem Verstorbenen sehr dankbar, wie Ursula Krauth betont.

> Seit wann wird in Sindolsheim Käse gemacht? Seit 2019.

> Wie viele Menschen arbeiten hier? Insgesamt 14 als Vollzeit, Teilzeitkräfte oder auf ehrenamtlicher Basis.

> Wie wird produziert? Ausschließlich Bio. Der Bio-Käse wird auf handwerkliche Weise produziert. Die Kuhmilch stammt von biologisch wirtschaftenden Höfen aus der Region. "Wir nehmen nur Bio-Milch, weil wir die Landwirte aus der Region unterstützen wollen", betont Ursula Krauth. Bei Vollauslastung werden pro Tag in der Kirchen-Käserei Sindolsheim 1400 Liter Milch benötigt.

> Im Bioland-Verband: Für die Herstellung des Käses werden in Sindolsheim ausschließlich Naturprodukte verwendet. Die Kirchen-Käserei Sindolsheim ist Mitglied im Bioland-Verband.

> Die Reifezeit von Käse: Die Reifezeit ist von Sorte zu Sorte total unterschiedlich. Ursula Krauth: "Man kann sagen, von einigen Stunden bis hin zu einem halben Jahr ist alles möglich."

> Produkte: Neben verschiedenen Käsesorten gibt es in Sindolsheim u. a. auch Joghurt, Quark oder Käsekuchen, den man im Laden der Kirchen-Käserei kaufen oder beim Frühstück genießen kann.

> Die Käsesorten: Es sind zahlreiche Käsesorten – Schnittkäse, Hartkäse ... – im vielfältigen Angebot. Viele davon tragen historisch-biblische Namen. Erste Käsesorte war ein Bio-Weichkäse mit Weißschimmel. Er ist unter dem Namen "Thaddäus" zu erwerben. Ein weiterer Weichkäse ist der "Bartimäus", der durch seine Kräuter ein besonderes Aroma erhält. Die RNZ-Favoriten sind die auch optisch sehr reizvoll wirkenden Käseherzen und der Grillkäse "Ephesus", ein halbfester Bio-Schnittkäse, der sehr pikant schmeckt.

> Wo kann man den Käse kaufen? Der Käse der Kirchen-Käserei Sindolsheim ist samstags vor Ort in Sindolsheim erhältlich, zudem wird er über die örtlichen Lebensmittelgeschäfte vertrieben.

> Öffnungszeiten der Kirchen-Käserei: Samstags von 8 bis 17 Uhr Frühstück, Verkauf und Café sowie an manchen Tagen freitags 18 bis 21.30 Uhr (Gruppenführungen und -events sind buchbar).

> Kulinarischer Abend: Einmal pro Monat findet in der Kirchen-Käserei ein kulinarischer Abend statt (siehe links unten).

> Kontakt: Kirchen-Käserei Sindolsheim eG, Vorstadt 11 a, 74749 Rosenberg-Sindolsheim, Vorstand Ursula Krauth, Tel. 06295/9296688, Mobil 0175/5557411, E-Mail mail@kirchenkaeserei.de, www.kirchenkaeserei.de.

"Käse herstellen war ein Erlebnis"

Foto: Joachim Casel

Sindolsheim. (joc) Die gemütliche (ehemalige) alte Scheune der Kirchen-Käserei, die sehr modern ausgebaut ist, bildete den idealen Rahmen für die Käseherstellung bei der RNZ-Sommertour. Und dann ging es auch schon los. Hier der stark komprimierte Ablauf der gut drei Stunden dauernden Produktionsphase:

Die Basis für Käse ist frische Milch. Alle Teilnehmer wurden zunächst in Gruppen einem größeren Topf mit Milch zugeordnet. Die Milch wurde unter Rühren langsam erwärmt. Danach kamen Milchsäurebakterien und Lab dazu und lösten die Gerinnung aus: Ergebnis der Dicklegung war eine gallertartige Masse.

Mit einem Schwert/Messer wurde die Gallerte zerschnitten, und der Käsebruch entstand. Unter erneutem Erhitzen wurde der Käsebruch immer fester und fester. Zwischendurch wurde immer wieder die Temperatur gemessen.

Nach einer erneuten Wartezeit konnte der Käse in der gewünschten Festigkeit schließlich in eigens dafür vorgefertigte Formen gegeben werden. Durch die Löcher im Boden konnte die Molke abfließen. Der Käse wurde dann noch mit Kräutern verfeinert.

Den selbst hergestellten Käse durften die Teilnehmer mit nach Hause nehmen, was allgemein große Freude auslöste.

P.S. Am nächsten Tag kam ein Teilnehmer in die RNZ und berichtete, dass er den Käse vom Vortag am Abend gegessen habe. Sein Fazit: "Sehr lecker. Das war die Krönung dieses tollen Tages."