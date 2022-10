Region Mosbach. (schat) Er wird uns als – wohl gar nicht mehr so außergewöhnlich – trocken und heiß in Erinnerung bleiben, der Sommer 2022. Leserinnen und Leser der RNZ haben ihn in beeindruckender Weise fotografisch festgehalten. Im richtigen Moment haben sie Kamera oder Smartphone gezückt, besondere Momente für sich (und andere) geschaffen. So wie inzwischen Kinder Kastanien und Laub sammeln, haben wir den Sommer über gesammelt, um die schönsten Impressionen abschließend noch einmal zusammenzustellen.

Die Einzelbilder der Collage des Sommers haben Irene Grosskinsky-Scholl (Neckarspiegelung), Oliver Helmstädter (Feld von oben), Sven Tschirch (Sonnenaufgang Guttenberg), Els Wolf-Hebbynckuis (Baumallee), Thomas Kottal (Wolkenband-Panorama), Ilona Sauer (Marienkäfer), Thomas Kaiser (Katzenbuckel), Wolfgang Ultsch (Tropfen), Petra Hauck (Pusteblume), Philipp Decker (Katzenbuckelsee) und Heinz Staab (Sonnenuntergang) geliefert. Danke dafür.