Region Mosbach. (schat) Jaguar E-Type, Mercedes SL, Porsche 911, Ferrari 250 oder Ford Mustang – das Feld der Oldtimerrallye "Heidelberg Historic" ist im wahrsten Wortsinn glänzend besetzt. Seit gestern Morgen rollen die Kulturgüter auf vier Rädern wieder durch die Metropolregion, am heutigen Samstag führt die zweite Etappe der Rallye die Teilnehmer auch in den Neckar-Odenwald-Kreis. Wer die automobilen Schätze selbst in Augenschein nehmen will, sollte allerdings zeitig aufstehen. Denn nach dem Tourstart um 7 Uhr in Sinsheim werden die ersten Fahrzeuge schon um kurz vor 8 Uhr am Flugplatzgelände in Lohrbach erwartet, wo auch eine Wertungsprüfung zu absolvieren ist.

In den Kreis rollen die kleinen und großen Hingucker – die Bandbreite reicht vom Mini bis zur S-Klasse – laut Zeitplan ab 7.42 Uhr, wenn sie in Kälbertshausen erwartet werden. Danach geht’s weiter über Obrigheim und Diedesheim Richtung Flugplatz Lohrbach. Nach absolvierter Prüfung machen sich die Klassiker auf gen Osten, Durchgangsstationen sind Sattelbach (ab 8.09 Uhr), Muckental, Rittersbach und Großeicholzheim, wo auf Wirtschaftswegen eine weitere Wertungsprüfung auf dem Rallye-Fahrplan steht (8.34 Uhr).