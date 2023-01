Region. (cao) Ob groß oder klein, Mensch oder Tier: Die weiße Schneepracht erfreute am Mittwochmorgen viele; mal abgesehen von so manchem Autofahrer, der auf den mitunter recht rutschigen Straßen nicht ganz so schnell zur Arbeit kam wie gewohnt.

Fiel der erneute Wintereinzug am Dienstag noch verhalten aus, sorgte Schneetief "Gerno" in der Nacht auf Mittwoch für schneebedeckte Dächer und Bäume.

Auch der Rücken von Ponydame Susi (Hardheim) war eingeschneit. Foto: Petra Hofstetter

Hündin Luna wurde in Buch am Ahorn zum Schneetier. Foto: Natalie Markert

Thomas Kottal war bereits am Morgen zuvor eine stimmungsvolle Aufnahme in Sattelbach gelungen.

Thomas Krämer legte den winterlichen Blick von der Waldstadt auf Mosbach nach.

Wunderschöne winterliche Natur im heimischen Garten nahm Uschi Barth in Sinsheim auf.

Auch der Schönbrunner Ortsteil Schwanheim verwandelte sich in eine Winterlandschaft. Foto: Stefan Weindl

Eine Goldammer wartet auf einen freien Platz am Vogelhäuschen. Foto: Stefan Weindl

Auch die Schafe in Heiligkreuzsteinach wurden vom Schnee verzaubert. Foto: Alex