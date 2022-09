Im Jahr 2019 wurde der Schlierstadter Lebensmittelautomat als einer der ersten seiner Art in Baden-Württemberg durch das Regionalbudget der Leader-Aktionsgruppe Badisch-Franken mit einem Zuschuss in Höhe von 80 Prozent gefördert. Die verbleibenden rund 5000 Euro

Im Jahr 2019 wurde der Schlierstadter Lebensmittelautomat als einer der ersten seiner Art in Baden-Württemberg durch das Regionalbudget der Leader-Aktionsgruppe Badisch-Franken mit einem Zuschuss in Höhe von 80 Prozent gefördert. Die verbleibenden rund 5000 Euro übernahm die Stadt Osterburken zur Stärkung der Kommunikation und Nahversorgung in Schlierstadt.