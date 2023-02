Bezüglich der Bestrafung von Straftaten diskutierten die Schüler mit ihm auch über die Klimaaktivisten, die sich auf den Straßen festkleben. Dies sieht Oppelt als sehr "gefährlich" an. Es gebe hierfür keine legitime Rechtfertigung. Diese Aktionen seien seiner Ansicht nach für die durchaus wichtige Debatte rund um den Klimaschutz sehr schädlich: "Wir leben in einer Demokratie und es gibt keinen Grund, sich gegen die Gesellschaft gewaltsam zu wenden. Wenn du etwas ändern möchtest: Engagiere dich politisch, lass dich als Kandidat für eine Partei aufstellen und wählen", erklärte der Politiker.

Als Teil des Problems sieht der Abgeordnete die fehlende Wertschätzung seitens der Berliner Landesregierung für die Blaulichtorganisationen. Die Polizei in Berlin sei bei Weitem nicht so gut ausgestattet wie die Kollegen in Baden-Württemberg. "Wenn schon die eigene Regierung nicht hinter den Blaulichtorganisationen steht und diese nicht unterstützt, was für eine Außenwirkung hat das dann auf die Bürgerinnen und Bürger?", fragte Oppelt.

Eberbach. (red) Von Politikverdrossenheit war in der Realschule Eberbach nichts zu spüren, als der Bundestagsabgeordnete Moritz Oppelt (CDU) mit den Schülern der Klassen 9c und 10a über bundespolitische Themen und ihre Anliegen sprach. In zwei sehr regen Gesprächsrunden konnten die Jugendlichen Oppelt die Fragen stellen, die sie am meisten bewegen – und das waren einige, über viele Politikfelder verteilt. In ihrem Fokus standen vor allem das Klima, die "Silvesterkrawalle" und der russische Angriffskrieg auf die Ukraine.

Eine wichtige Säule für den Klimaschutz sei die Förderung von Forschung. Natürlich verbrauche Deutschland mit zwei Prozent der weltweiten CO₂-Emission mehr als es sollte, aber in Maßnahmen wie dem Tempolimit sieht er nur minimales Einsparpotenzial. Er sei der festen Überzeugung, dass die Aufgabe Deutschlands im Kampf gegen die Erderwärmung die Förderung von Forschung sei: "Wir müssen in Deutschland Technologien entwickeln, die global funktionieren. Offshore-Windparks werden nach deutschem Vorbild auf der ganzen Welt gebaut. Es ist jedoch wichtig: Um in Forschung investieren zu können, brauchen wir gesunde und erfolgreiche Unternehmen und Wohlstand."

Ein weiteres wichtiges Thema in den Gesprächen war der Angriffskrieg auf die Ukraine. Die Schüler fragten nach der Meinung des Bundestagsabgeordneten zu den Waffenlieferungen in die Ukraine. Oppelt betonte, dass es wichtig sei, das Land bei seiner Selbstverteidigung zu unterstützen. Die Ukraine verteidige ihre demokratischen Grundwerte und ihre Freiheit gegen einen Aggressor.

Die beiden Gesprächsrunden brachten durch ihre Perspektivenvielfalt die Schülerinnen und Schüler zum Nachdenken. Luna H., Schülerin der 9c, resümierte: "Die Möglichkeit, mit einem Abgeordneten des Bundestages so ins Gespräch zu kommen, bereichert den Schulalltag enorm. Ich empfinde diese Möglichkeit des Austausches als etwas Besonderes. Die Zeit verging viel zu schnell."

Zum Abschluss bedankte sich die Klasse 10a mit einem selbst gestalteten Kunstwerk bei Oppelt. Darauf zu sehen: Eine Waage und Begriffe, die für die Schülerinnen und Schüler einen wichtigen Stellenwert in der Politik haben sollten, darunter unter anderem Toleranz, Akzeptanz und Freiheit. Oppelt zeigte sich beeindruckt von der Lebendigkeit des Gemeinschaftskundeunterrichts an der Realschule Eberbach und sagte daher gerne zu, mit weiteren Besuchen und Begegnungen die so wichtige politische Bildung an der Schule zu unterstützen.