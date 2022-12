"Wir sind dafür da, die mittlere und schwere Kriminalität im Neckar-Odenwald-Kreis zu bekämpfen", sagt der 33-Jährige, der auch betont: "Hier ist die Arbeit mit den Bürgern tatsächlich noch sehr direkt, nicht so anonym wie in größeren Städten. Hier klärt der Bürger noch den Fall."

Oberster ist Kriminalrat und, so schreibt es Pressesprecher Carsten Diemer, ein "Eigengewächs des Polizeipräsidiums Heilbronn ". Er ist aber auch ein Eigengewächs der Region, stammt aus Neckarelz, hat in der Region ein Haus gebaut, engagiert sich als Trainer im Verein und spielt Tischtennis. Patrick Oberster steht auch für das, was die Polizei in ganz Baden-Württemberg gerade durchmacht: einen Generationenwechsel.

Neckar-Odenwald-Kreis. Um einen Kriminalfall zu lösen, braucht es Hartnäckigkeit, die Fähigkeit, ein Puzzle zusammenzusetzen – und natürlich eine Kriminalpolizei. Die gibt es in Mosbach auch nach der Polizeireform noch, seit Anfang Oktober jedoch unter neuer Leitung: Patrick Oberster hat als "Chef" des Kriminalkommissariats Mosbach übernommen. Der Start ist gelungen, auch den ersten großen Fall gibt es schon: Die möglichen Vergewaltigungen in Walldürn müssen aufgeklärt werden.

Von Stephanie Kern

Oberster ist Kriminalrat und, so schreibt es Pressesprecher Carsten Diemer, ein "Eigengewächs des Polizeipräsidiums Heilbronn". Er ist aber auch ein Eigengewächs der Region, stammt aus Neckarelz, hat in der Region ein Haus gebaut, engagiert sich als Trainer im Verein und spielt Tischtennis. Patrick Oberster steht auch für das, was die Polizei in ganz Baden-Württemberg gerade durchmacht: einen Generationenwechsel.

Auch seine (neue) Abteilung ist davon nicht ausgenommen. Von den rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seien viele ältere Kollegen "weggegangen", in den Ruhestand. "Die neuen, jungen Kollegen sind motiviert, aber wir müssen gleichzeitig schauen, dass sie die Erfahrung bekommen", meint Oberster. Als Leiter der Mosbacher Kriminalabteilung verantwortet er unter anderem die Aufklärung von Sexual- und Kapitaldelikten sowie Serienkriminalität.

Das Rüstzeug bringt Patrick Oberster mit: Im Sommer 2009 hat er seinen Dienst bei der Polizei begonnen. Im Jahre 2013 beendete er sein Bachelor-Studium. Nach einem Zwischenstopp bei der Kriminalinspektion 1 bei der damaligen Polizeidirektion Mosbach erfüllte er verschiedene Aufgaben bei der Kriminalpolizei Heilbronn. Im Jahr 2017 führte es den Mosbacher zum Führungs- und Einsatzstab des Polizeipräsidiums Heilbronn sowie zum Innenministerium. In Bruchsal nahm er 2018 eine Lehrtätigkeit an der Hochschule für Polizei auf. Im Jahr 2019 begann Patrick Oberster dann sein Master-Studium zum Aufstieg in den höheren Dienst in Villingen-Schwenningen und Münster, das er 2021 erfolgreich abschloss. Anschließend kehrte der Kriminalrat zum Innenministerium zurück, wo er als Polizeiführer vom Dienst im Lagezentrum der Landesregierung eingesetzt war.

Die Arbeit im Innenministerium ist dabei deutlich anders als die jetzigen Aufgaben. "Man ist da an der Schnittstelle von Polizei und Politik", so der Kripo-Mann. "Es ist toll, mal über den Tellerrand zu blicken." Auf eigenen Wunsch hin ging es aber nun wieder zurück nach Mosbach. Jetzt geht es darum, das Personal zu betreuen, den Überblick zu behalten – und auch mal zu priorisieren, wenn ein größerer Fall reinkommt. "Wir sind ja in unserer Arbeit sehr fremdbestimmt; die Kriminalität kommt im Normalfall zu uns, nicht umgekehrt."

So bekomme die Öffentlichkeit auch oft nicht mit, was hinter den Türen der Kriminalpolizei so alles laufe. "So ein Fall erfordert akribische Arbeit", meint Oberster. Denn Spuren müssen auch ausgeschlossen werden. Und die Ermittler müssen auch entlastendes Material sammeln. "Jeder Fall ist anders." Selbst wenn alle Teile vorhanden sind, müssen diese zusammengesetzt werden; wenn nicht, müssen sie gefunden werden. "Wir haben hier im Landkreis aber den Riesenvorteil, dass wir gute Absprachen mit den Revieren und auch der Staatsanwaltschaft haben – das erleichtert uns die Arbeit."

Große Kritik an seinem Vorgänger Kriminalrat Patrick Knapp lässt sich Patrick Oberster nicht entlocken. "Ich habe mir vorgenommen, alles in Ruhe anzuschauen und zu verstehen, warum Dinge laufen, wie sie laufen." Was er schon bemerkt hat: Die Erfahrung der Älteren müssen er und seine Kollegen sich noch erarbeiten – auch wenn hierzu häufig keine Zeit sei, da die Fälle nicht auf die Kriminaler warten.

In Zukunft werde sich der Trend zur Cyberkriminalität, zu den Enkeltrick- und anderen Betrügereien fortsetzen, meint Oberster. "Da müssen wir gut zusammenarbeiten und auch lokal weiter präsent bleiben."