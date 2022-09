Einen genauen Zeitplan, wann welche Prüfungen stattfinden, wird auf der Homepage der Pferdefreunde unter www.pferdefreunde-osterburken.de veröffentlicht. Ebenso am Sonntag über die Mittagszeit erwartet der Verein die jüngsten Teilnehmer auf dem Turnier. Sie stellen in einem Reiter- und Führzügelwettbewerb meist erstmals ihr Können unter Beweis.

Am Samstag folgen ab 9 Uhr weitere Dressurprüfungen. Die Prüfungen der Klassen E, A und L versprechen spannend und interessant zu werden und bieten Reitsport auf hohem Niveau. Dabei wird sowohl um die Platzierung in den jeweiligen Prüfungen als auch um die Plätze des Neckar-Odenwald-Kreis-Cups und der Ringmeisterschaften geritten.

Osterburken. (pm) Das traditionelle Reitturnier der Pferdefreunde Osterburken bietet am Wochenende vom 9. bis 11. September ein abwechslungsreiches Programm auf dem Pferdehof Karle (Alte Römerstraße 5).

Gemeinsam mit Bertram und Heike Karle hatte der Verein bereits im Jahr 2015 eine gelungene Premiere des Events gefeiert. Damals wie heute lockt das Reitturnier zahlreiche Reiter und Zuschauer auf den Pferdehof, hoffen die Veranstalter. Sie wollen nach der Corona-Pause an die Tradition anknüpfen und versprechen spannenden Reitsport für alle drei Tage.

Für den Freitag hat sich der Verein etwas Neues einfallen lassen: Geplant ist ein Jungpferdetag, bei dem junge Pferde erste Turnierluft schnuppern – sowohl in der Dressur als auch im Springen. Der Aktionstag kann nur dank der Hilfe und Unterstützung des Pferdezuchtverbands Baden-Württemberg ermöglicht werden.

Reitern stehen auf dem Pferdehof Karle eine Reithalle, Reitplatz 1 und Reitplatz 2 entweder zum Abreiten oder zur Prüfungszeit zur Verfügung. "Die beiden Reitplätze sind so konzipiert, dass diese jedem Wetter trotzen und immer optimale Bedingungen vorweisen", verspricht Stephanie Mücke von den Pferdefreunden Osterburken.

Am Sonntag beginnt der Turniertag bereits um 8 Uhr: mit Springprüfungen auf dem großen Sandplatz. Neben dem Springreiterwettbewerb werden diverse E- und A-Springen mit unterschiedlichen Anforderungen geboten. Die schwierigsten Prüfungen – und somit das Highlight des Tages – sind die beiden L-Springen; das eine davon mit Stechen um den Sieg.

Die lang ersehnte Siegerehrung des Neckar-Odenwald-Kreis-Cups folgt dann um 15 Uhr unter der Schirmherrschaft von Landrat Dr. Achim Brötel. Die Reiter, die die meisten Punkte auf den teilnehmenden Turnieren in der jeweiligen Prüfung gesammelt haben, werden als Gesamtsieger des Neckar-Odenwald-Kreis-Cups geehrt. Weiterhin erhalten die jeweils sechs Besten in den unterschiedlichen Prüfungen ihre Ehrungen und Geldpreise.

Für das leibliche Wohl ist an allen Tagen gesorgt, sowohl zur Mittagszeit als auch mit einem reichhaltigen Kuchenbuffet. Am Sonntag zur Mittagszeit werden zudem in einem XXL-Smoker das beliebte Pulled-Pork, Beef-Ribs und Spare-Ribs zubereitet. Als vegetarische Variante steht Halloumi-Käse auf der Speisekarte. Neben den üblichen Getränken können am Getränkestand zudem einige Cocktails probiert werden.

Für die kleinsten Besucher bieten die Pferdefreunde am Sonntag Ponyreiten von 11.30 bis 16 Uhr an. Rund um die Reitplätze stehen ausreichend Sitzgelegenheiten zur Verfügung, um die Prüfungen verfolgen zu können.