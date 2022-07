Osterburken. (pol) Möglicherweise ein technischer Defekt ist die Ursache eines Fahrzeugbrands am Dienstag in Schlierstadt. Ein Mann war dort mit seinem Mercedes unterwegs und bemerkte plötzlich, dass Qualm aus dem Motorraum drang. Ihm gelang es noch, das Fahrzeug am Ortsrand Richtung Zimmern abzustellen und die Feuerwehr zu alarmieren.

Obwohl etwa 35 Feuerwehrleute aus Osterburken und Schlierstadt rasch vor Ort waren, konnte nicht verhindert werden, dass der elf Jahre alte Wagen vollständig ausbrannte. Auch ein Zaun wurde leicht in Mitleidenschaft gezogen. Personen kamen nicht zu Schaden.