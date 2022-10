Beim 34. GTO-Jazz-Symposium am Samstag kamen Schul-Bigbands aus Böblingen, Ludwigsburg und Mosbach nach Osterburken. Das gefeierte Abschlusskonzert am Abend in der Schulaula beinhaltete auch die Uraufführung von Vincent Crusius’ „Back to Business“ – intoniert von allen Musikerinnen und Musikern gemeinsam. Foto: Peter Lahr

Von Peter Lahr

Osterburken. "Was gibt es Schöneres, als Gäste im Haus zu haben?", freute sich am Samstagabend Schulleiterin Regina Krudewig-Bartel in der gut gefüllten Aula des Ganztagsgymnasiums Osterburken (GTO). Das 34. GTO-Jazz-Symposium war da bereits seit mehreren Stunden am Laufen. Denn bereits am Vormittag waren Schul-Bigbands aus Böblingen, Ludwigsburg und Mosbach zu den drei hauseigenen Ensembles gestoßen und hatten gleich zwei Missionen erfolgreich erfüllt.

Zunächst galt es, die Uraufführung von Vincent Crusius’ "Back to Business" gemeinsam anzugehen. Für den Workshop-Nachmittag hatte der Kölner Saxofonist Johannes Ludwig sieben weitere Profi-Jazzer eingeladen.

Beim 34. GTO-Jazz-Symposium am Samstag kamen Schul-Bigbands aus Böblingen, Ludwigsburg und Mosbach nach Osterburken. Das gefeierte Abschlusskonzert am Abend in der Schulaula beinhaltete auch die Uraufführung von Vincent Crusius’ „Back to Business“ – intoniert von allen Musikerinnen und Musikern gemeinsam. Foto: Peter Lahr

Kein Wunder, dass sich die Bigbands beim Abschlusskonzert hörbar in Bestform präsentierten. Nachdem die drei Hausbands und die Gäste hochmusikalische Visitenkarten ausgetauscht hatten, gelang Vincent Crusius im Rahmen "der einzigartigen Veranstaltung" die Probe aufs Exempel. Denn die Auftragsarbeit des Symposiums sorgte schnell für Begeisterung. Während bereits die Verteilung der gut 150 Musiker im Raum für einen opulenten Breitwand-Effekt sorgte, taten ein verführerisches Oriental-Motiv, heiße Soli und eine mitreißende Rhythmik ihr Übriges, um den riesigen Applaus mit Zugabe-Rufen zu garnieren.

Entsprechend dem Brettspiel-Motto "Der Jüngste beginnt", eröffneten die "GTO-Kiddies" das Konzert. Dirigiert vom omnipräsenten Organisator Patrick Penndorf, feierten die jungen Musiker das Leben mit dem "Coldplay"-Song "Viva la Vida". Herbie Hancocks "Cantaloupe" ließ die Kiddies gemächlich losgrooven, bevor Camilo Cabellos "Havana" einen Hauch von "Buena Vista" ins Bauland transportierte.

"Die Workshops gaben unseren Schülern einen Riesenpush", unterstrich Oliver Dermann vom Böblinger Albert-Einstein-Gymnasium. Die T-Shirts der Mini-Band-Musiker seien ganz bewusst "zum Reinwachsen". Denn das Jazz Symposium stelle für viele von ihnen eine echte Premiere dar: "Sie spielen das erste Mal vor Publikum und zusammen mit anderen Musikern." Beides gelang den Jungs und Mädels in Hellblau grandios. Bereits "The Loco-Motion" ließ es fetzen. Der "Five Note Blues" kombinierte ein kompaktes Klangbild mit vielen beherzten Soli. Lolas Akkordeon bildete dabei ein echtes i-Tüpfelchen. "Happy", wie der Titel des dritten Songs, war da auch das Publikum.

"Was ist los?", bzw. "Que pasa?" – was gleich viel musikalischer klingt – wunderte sich die Ehemaligen-Bigband des GTO. "Wir treffen uns jedes Mal zum Symposium und haben heute drei Stunden geprobt", führte "Gründervater" Gernot Ludwig aus. Voluminös im Sound, tänzerisch im Rhythmus und inspiriert bei den Soli wirbelten die "Senioren" über die Bühne. "The Chicken" von Alfred J. Ellis ließ die Steel Drum glühen.

Vom romantischen Komponisten Anton Bruckner über die nicht ganz so romantische Band "The White Stripes" bis zur "Seven Nation Army" führte Thomas Heckmann die Bigband des Mosbacher Nicolaus-Kistner-Gymnasiums, an dem Siegfried Kühn bereits 1966 den Schuljazz etabliert hatte. GTO-Schlagzeuger Christian Koppányi ersetzte den abhandengekommenen Drummer, und so segelte die Band auch bei "Cleveland Rocks" hart am Wind. Eine blaue Tuba, drei gut bestellte Tastenfelder und gewiefte Bläser ließen sogar "La Bamba" kaum nach "Rausschmeißer" klingen.

Mit knackigen Beats verneigte sich die Bigband des Goethe-Gymnasiums Ludwigsburg vor dem "Soul Man". Die "Blues Brothers" ließen grüßen. Aus einem Guss und fein ausbalanciert fanden die Musiker "Treasure" von Bruno Mars. Das funky Goldstück von Cory Wong polierten zwei Sängerinnen auf Hochglanz. Patrick Penndorf ließ die GTO-Bigband rockig, kraftvoll und geschmeidig loslegen. Dass auf "Enter Sandman" von "Metallica" ein Swing-Klassiker wie "That’s All" folgte, zeigte die stilistische Bandbreite. Mit verstärktem Blech gelang auch Bill Withers Wohlfühlmusik "Two of Us".

"Einen Mehrwert, außer dass es lauter und anstrengender wird zu proben", hatte Vincent Curtius gesucht – und prompt gefunden. "Back to Business" sei seine erste Komposition für gleich vier wunderbare Bigbands. Die gemeinsame Aufführung stelle durchaus eine kleine Sensation dar: "Selbst bei den Profis stehen maximal drei Bigbands zusammen auf der Bühne – und wir sind vier." Dass vier gewinnt, zeigte sich sofort. Denn die rund 150 Musiker hielten den Spannungsbogen vom ersten bis zum letzten Ton aufrecht. Trotz opulenten Volumens im 360-Grad-Sound wurde es nie laut. Chapeau!