Von Heiko Schattauer

Obrigheim. Es ist nichts mehr zu sehen, so ganz und gar nichts. Das ist dann wohl das, was man unter zappenduster versteht. Wir sind irgendwo im Berg zwischen Obrigheim und Hochhausen – und nur einer weiß, wie es hier wieder raus geht. Dramatik aus und Taschenlampe an, bleibt die Ausgangslage nüchtern betrachtet ähnlich. Ohne Werksleiter Stefan