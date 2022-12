Obrigheim. (zg) Seit 2017 gibt es in Obrigheim einen Platz der Heimat. Er soll an die sogenannte "Austreibung der Deutschen" aus Polen, Jugoslawien, der Tschechoslowakei und Ungarn nach dem Zweiten Weltkrieg erinnern. Auch in Obrigheim strandeten viele dieser Heimatvertriebenen. Einer von ihnen war der damals 13-jährige Franz Brandhuber, der mit seiner Familie aus Pesthidegkut in Ungarn fliehen musste.

Heute, an seinem 90. Geburtstag, kann der Jubilar auf ein ereignis-, erfolg- und arbeitsreiches Leben zurückblicken. Als Inhaber eines örtlichen Bauunternehmens hat er vielen Menschen, denen zum Teil das gleiche Schicksal widerfahren war, geholfen, in der Region ein Eigenheim zu bauen und in der neuen Heimat Fuß zu fassen.

Beispielhaft lebte Franz Brandhuber vor, sich hier einzufügen und sich zum Wohle der Gesellschaft einzubringen, schreibt die Gemeinde Obrigheim in ihrem Grußwort.

Für seine langjährige Mitgliedschaft und die verantwortliche Mitarbeit in den Vorständen mehrerer örtlicher Vereine wurde Franz Brandhuber zum Ehrenmitglied dieser ernannt. 30 Jahre lang war er als Mitglied der SPD-Fraktion im Obrigheimer Gemeinderat vertreten.

In dieser Zeit waren viele richtungsweisende Entscheidungen für die Gemeinde Obrigheim zu treffen. Mehr als zehn Jahre lang hatte Franz Brandhuber dabei das Amt des ersten stellvertretenden Bürgermeisters inne, davon zweieinhalb Jahre als Krankheitsvertretung des damaligen Bürgermeisters.

In Würdigung all seiner Verdienste wurden ihm die Ehrenmedaille des Gemeindetages Baden-Württemberg und die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg verliehen.

Vor der Umsetzung des Baugebietes "Liebold" regte eine kleine Gruppe von Heimatvertriebenen um Franz Brandhuber an, einen Platz der Erinnerung an die Vertreibung zu schaffen. Gemeinsam mit der Gemeinde Obrigheim haben die Initiatoren somit erreicht, dass dieses Kapitel der Geschichte nie in Vergessenheit geraten wird.

Die Gemeinde Obrigheim spricht Franz Brandhuber Dank und Anerkennung für sein herausragendes Engagement zum Wohle seiner neuen Heimat aus und gratuliert dem Jubilar zu seinem 90. Geburtstag, verbunden mit dem Wunsch auf Gesundheit und Wohlergehen, recht herzlich. Auch die RNZ gratuliert dem Jubilar zum runden Geburtstag und schließt sich den Glückwünschen an.