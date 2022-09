Von Gabriele Eisner-Just

Obrigheim. Zuerst sah man zwei Polizeimotorräder. Dann folgten mit einem Affenzahn 20 Tandem-Teams in leuchtend gelben Trikots, die auch die Steigung zur Neckarhalle noch mit beachtlichem Tempo nahmen: Die Euro-Tandem-Tour machte am Freitag Mittagsrast in Obrigheim. Die Idee hinter der Tour erklärt Aysegül Altun vom Organisationsteam: "Vorne sitzt