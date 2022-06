Mosbach. (schat) Die Ampel schaltete nur selten auf Rot, die Protagonisten lieferten kurz und prägnant ab. Beim RNZ-Forum zur Oberbürgermeisterwahl in Mosbach (am 26. Juni anstehend) stellten sich die beiden Bewerber – Amtsinhaber Michael Jann und Herausforderer Julian Stipp – im Haus der Wirtschaft unter anderem den Fragen der RNZ-Leser. Bei klarer Zeitvorgabe hatten die Bewerber ein breites Spektrum an Fragestellungen abzuarbeiten, eine Antwort-Ampel diente dabei als optische Hilfestellung, wechselte die von Grün auf Gelb, war es Zeit, zum Abschluss zu kommen.

Da die Resonanz auf den Aufruf an die Leserinnen und Leser, uns individuelle Fragen für die OB-Kandidaten zu schicken, erfreulich gut war, musste eine "Losfee" über die Auswahl der zu behandelnden Themen entscheiden. In diese Rolle schlüpfte Dr. Andreas Hildenbrand als Co-Gastgeber des Forums. Der Geschäftsführer der IHK Rhein-Neckar Mosbach bewies ein glückliches Händchen: Mit den zehn gelosten Fragen spannte sich ein stattlicher Themenbogen, von Kindern über Jugendliche und Familienpolitik bis zu Senioren, von Verkehr und Mobilität über Biodiversität, fairen Handel oder regenerative Energien bis zum Städtebau reichend.

Hier finden Sie weitere Inhalte, für die Sie Javascript aktivieren müssen Hier finden Sie externe Inhalte von Youtube Nur mit Ihrer Zustimmung wird dieser Inhalt angezeigt. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie hier Inhalt anzeigen und Entscheidung merken Einmalig den Inhalt anzeigen Ausblenden

Fragen aus dem Bereich der Wirtschaft und der Hochschule, für die vorab der Austausch mit Unternehmen sowie Studierendenvertretern gesucht worden war, ergänzten die Frage-Antwort-Runde. "Wir haben einen aufschlussreichen Dialog erlebt, Schnittmengen und Unterschiede herausgearbeitet", befand Andreas Hildenbrand nach dem einstündigen Talk.